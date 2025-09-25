自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》手機管教起衝突 高中生報案控 「父母虐待」 專家提解方

2025/09/25 13:23

現代父母經常為了3C使用問題，造成親子激烈衝突，家庭氣氛一觸即發；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代父母經常為了3C使用問題，造成親子激烈衝突，家庭氣氛一觸即發；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台南一名高中生報案，向警方稱遭到父母虐待。待警方進一步了解才發現，高中生因不滿玩手機遊戲被爸媽禁止，竟做此舉。這起事件顯示父母為了3C使用問題，造成親子衝突更激烈。專家建議父母，提醒孩子使用網路或手機時，不要用指責，或貶低的方式來表達看法。同時增加陪伴時間，開發孩子的其他興趣領域，正向的樂趣體驗比禁令更有效。

據了解，高中生的父母經營餐飲業，與鄰居互動和善，但孩子可能正值叛逆期，常因學業與生活習慣與父母爭執。日前警方接獲報案，高中生指稱遭到父母虐待，警方到場才發現，原因出在父母不准他玩手機遊戲，才做出此舉動。

亞東醫院精神科醫師侯德斌曾在亞東院訊上表示，網路的速率加上智慧型手機科技的發展，使得資訊科技影響力更加無遠弗屆，從家庭、學校、職場、到公共場所等，現代人習慣將注意力與時間花在那幾吋的小框框難以自拔。

侯德斌說明，家長平時在家時，不妨藉由其他方式試著改善孩子沈迷使用網路或手機的行為。他為父母提供4個小叮嚀：

●不指責

提醒孩子使用網路或手機目前出現的問題，不以指責或貼上病人標籤的口吻，或是以感到失望或貶低的方式來表達看法。

●覺察自身情緒

當事人否認和防衛是正常的心理過程，親子溝通過程需要有耐心，並覺察自身情緒，若發覺有情緒性升高衝突跡象，先暫停溝通讓雙方處理自身情緒。

●增加陪伴時間

建議父母可以增加陪伴時間，開發孩子的其他興趣領域，逐漸拿回原本被網路或手機占用的時間，正向的樂趣體驗比禁令更有效。

●家長不要成了壞榜樣

家長亦須注意自身是否也有不良網路或手機使用習慣，成為家中孩童學習的壞榜樣，畢竟身教效果遠大於言教。

此外，諮商心理師蘇琮祺也曾在粉專「蘇琮祺 諮商心理師」表示，世界多變，我們需要強化心理免疫力。面對「手機加上應用軟體」這個難以對抗的「超強成癮組合」時，也許提升孩子的心理免疫力才是真正的關鍵。

蘇琮祺建議家長，可以試著從情感支持、行為培養和親子互動這3方面著手：

●情感支持：穩定心理基礎、建立安全依附關係。讓孩子感受到無條件的愛與支持，無論他們的表現如何，都能感受到父母是可靠的情感依靠。與孩子建立每日固定的親密時光，例如聊聊今天發生的事情、分享有趣的故事，營造穩定的安全感。

●行為培養：健康生活模式、規律作息與平衡生活。設定固定的睡眠、用餐與學習時間，幫助孩子在結構化的生活中找到穩定感。鼓勵孩子參與實體活動（如運動、興趣課程），豐富生活內容，減少對網路的依賴。

訂立合理的數位使用規範，與孩子共同制定網路使用的規則，如使用時間、內容範圍，並解釋這些規範的原因，而非單純禁止。

●親子互動：促進正向關係，做孩子的榜樣，家長的行為深深地影響孩子。當父母表現出健康的數位使用習慣，如專注於與家人互動、不過度依賴手機，孩子更容易從大人身上學習與模仿。

參與孩子的網路世界，了解孩子喜歡的網路內容或遊戲，與他們一起探索並適時提供正向引導，而非一味排斥或批評。與孩子討論網路上可能的風險與挑戰（如假訊息、網路霸凌），幫助他們建立批判性思考。

最後則要盡量增強家庭連結，創造更多全家人參與的活動，讓孩子感受到歸屬感，例如全家一起用餐、郊遊或完成共同目標。

