北市醫美致死惹議！ 藥師籲自費診所強制配藥師 衛福部回應了

有前科的醫師丁斌煌（圖）日前為一名中年男性進行「陰莖增大術」，該名男性卻於術後死亡。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕日前一名中年男性於台北市自費醫美診所進行「陰莖增大術」，卻不幸於術後死亡，基層藥師協會理事長沈采穎呼籲，自費機構應比照健保特約機構管理，若涉及藥物使用，就要聘任藥師或與合格藥局合作。對此，衛福部回應，只要醫療單位有調劑服務，就要配置藥師，且管制藥品使用也須每天記錄，並定期申報，食藥署也會定期查察。

一名中年男性於自費醫美診所接受陰莖增大術後不幸死亡，沈采穎指稱，這次發生事故的診所藥品冷藏設備使用嚴重不當，冰箱內混放食物、菜刀與藥品，藥品存放雜亂，顯已背離醫療基本安全標準。

請繼續往下閱讀...

沈采穎認為，自費醫療機構雖不受健保體系規範，但同樣執行侵入性手術或使用高風險藥品，醫療行為理應比照健保特約醫療機構，接受同等標準的藥事規範與監督，目前部分自費診所並未依法聘任藥師，藥品甚至由非藥事人員執行調劑與交付，或出現未落實處方箋制度、管制藥品紀錄缺失等情形。

因此，沈采穎建議，應強制自費診所設置藥師，或與合格藥局合作進行調劑與衛教服務，同時鼓勵或強制診所開立處方箋，交由患者至合格藥局調劑，並要求所有管制藥應定期申報使用紀錄、接受衛生主管機關實地稽核，針對違規情事，也公開違規院所與醫師名單、強化執業查核與實名管理。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，「醫療機構設置標準」已明確規範，不論診所屬性為自費或非自費，只要有調劑設施，就要配有藥師，至於資訊揭露方面，醫美改革4大策略中已包括資訊揭露，且涉案醫師若要改名，需經過戶政事務所、醫師證書改名、衛生局變更等關卡，資訊揭露時會做連結。

食藥署副署長王德原則指出，管制藥品輸入、輸出、購買、製造、使用、處方等都需要取得許可證，且使用管制藥品時，也要每天記錄藥品用量、損毀量等，並定期向食藥署申報管制藥使用情況，食藥署也會每年與衛生局合作辦理相關查察，確認有無違失。

王德原也提到，管制藥品分為一至四級，一到三級管制藥品具有成癮性，危害性較高，使用時需要醫師或牙醫師開立管制藥品專用的處方箋，處方則要由醫師、牙醫師或藥師進行，一切都在嚴格監控之下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法