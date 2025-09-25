花蓮收容所災民今起優先打流感疫苗、用藥 10月起再擴大7類族群

花蓮馬太鞍溪災區收容所即起優先適用擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，並提前開放住民與工作人員接種公費流感疫苗。（照片來源：shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內流感進入流行期，衛福部疾病管制署今（25日）宣布，自10月1日至31日擴大公費抗病毒藥劑使用條件，只要有流感症狀又屬高傳播族群，經醫師評估就能用藥，此外花蓮馬太鞍溪災區收容所則即日起優先適用，並提前開放住民與工作人員接種公費流感疫苗。

衛福部長石崇良今天出席「全癌連十周年里程碑」活動時指出，今（2025）年流感高峰提前出現，加上中秋、國慶連假人員往來頻繁，疫情恐進一步升溫，因此除了如期於10月1日開打公費流感疫苗外，也同步放寬藥物使用規定，由於疫苗需要兩到三週才會產生保護力，放寬藥物條件是希望在這段空窗期超前部署，減輕醫療壓力。

疾管署說明，此次放寬是依專家會議決議，將過去「須同住或同班有人確診」調整為「具高傳播風險身分且出現症狀」即可使用，並會視疫情狀況滾動檢討。7類高傳播族群包括：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

石崇良也指出，花蓮因堰塞湖災情設有上百人收容中心，群聚感染風險高，當地安置民眾即日起即可優先適用藥物放寬措施並接種公費流感疫苗，不必等到10月1日。疾管署補充，馬太鞍溪安置收容所的住民與工作人員均納入對象，所需額外疫苗由疾管署支應，並由花蓮縣衛生局規劃施打流程，以保障收容人員健康。

疾管署說，目前全國約有4千家合約醫療院所配置公費抗病毒藥劑，包括克流感、易剋冒及瑞樂沙，符合條件者經醫師評估即可開立，不需快篩；若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等危險徵兆，應立即就醫。同時呼籲民眾，勿輕忽流感威脅，應落實勤洗手、戴口罩與咳嗽禮節，學生如有症狀應在家休養，避免病毒在校園內擴散。相關院所名單與資訊可至疾管署官網查詢或撥打1922防疫專線。

衛福部長石崇良（中）今天出席「全癌連十周年里程碑」活動時指出，今年流感高峰提前出現，加上中秋、國慶連假人員往來頻繁，疫情恐進一步升溫，因此除了如期於10月1日開打公費流感疫苗外，也同步放寬藥物使用規定。（記者邱芷柔攝）

