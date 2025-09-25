自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

活到117歲！西班牙超級人瑞DNA揭秘 擁有「異常年輕」基因組

2025/09/25 12:54

瑪麗亞·布蘭亞斯女士117歲生日時吹蠟燭的畫面。科學家對其DNA進行研究，揭示了她長壽的關鍵線索。（圖：維基百科公領域）

瑪麗亞·布蘭亞斯女士117歲生日時吹蠟燭的畫面。科學家對其DNA進行研究，揭示了她長壽的關鍵線索。（圖：維基百科公領域）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最長壽者之一瑪麗亞·布蘭亞斯（Maria Branyas）女士於117歲高齡逝世後，科學家對其DNA進行深入研究，揭示了長壽關鍵線索。根據科學網站《Science Alert》報導，這項發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊的研究顯示，瑪麗亞女士擁有「異常年輕」的基因組，為健康老化與延長人類壽命帶來新視角。

由巴塞隆納約瑟普·卡雷拉斯白血病研究所（Josep Carreras Leukaemia Research Institute）領導的團隊，對生於1907年的西班牙人瑞瑪麗亞女士血液、唾液等樣本進行評估。研究發現其整體健康良好，心血管功能優異，發炎水平極低，免疫系統和腸道微生物群標誌物與年輕族群相符。

西班牙超級人瑞瑪麗亞·布蘭亞斯女士於1925年的年輕照片。（圖：維基百科公領域）

西班牙超級人瑞瑪麗亞·布蘭亞斯女士於1925年的年輕照片。（圖：維基百科公領域）

研究指出，她帶有罕見基因變異，與長壽、高效免疫功能及健康心腦高度相關。瑪麗亞女士超越家鄉平均壽命逾30年，顯示極端高齡與不良健康並非必然相關。

端粒縮短反成優勢？探索長壽密碼

研究中一個有趣的發現是，瑪麗亞女士的端粒（Telomeres）出現「巨大侵蝕」。端粒是染色體末端的保護帽，過短通常與高死亡風險相關。然而，科學家推測，極短端粒可能反而提供優勢，假設性地阻止了癌細胞的增殖。

研究團隊期望這些發現能為人類衰老生物學提供新視角，並探索增加預期壽命的潛在策略。百歲人瑞是全球增長最快群體，瑪麗亞女士的案例為此提供了寶貴機會。

