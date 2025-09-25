自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

「適脈旺糖衣錠5毫克」將停產 食藥署：有學名藥可用

2025/09/25 12:22

「適脈旺糖衣錠5毫克」將停產，食藥署評估國內尚有同成份、同劑型且同含量的國產學名藥可用，因此不會產生問題。（資料照）

「適脈旺糖衣錠5毫克」將停產，食藥署評估國內尚有同成份、同劑型且同含量的國產學名藥可用，因此不會產生問題。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕「適脈旺糖衣錠5毫克」預計供應至114年第四季，往後將停止供應。食藥署副署長王德原表示，廠商在生產成本調整考量下，不願再生產前述藥品，食藥署已在「西藥醫療器材供應平台」上正式公告，且國內尚有同成份、同劑型且同含量的國產學名藥可用，因此不會產生問題。

食藥署日前公布「適脈旺糖衣錠5毫克」廠商即將停止供應，預計供應至114年第四季。王德原表示，這項藥品主要用於「末梢血管循環障礙」，並非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品。

王德原指出，食藥署接獲前述案內藥品許可證持有者通報後，已在9月9日將相關藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考，並已協調業者增加生產，以增進國產學名藥市場涵蓋率，落實推動國藥國用政策。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中