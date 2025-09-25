限制級
「適脈旺糖衣錠5毫克」將停產 食藥署：有學名藥可用
〔記者林志怡／台北報導〕「適脈旺糖衣錠5毫克」預計供應至114年第四季，往後將停止供應。食藥署副署長王德原表示，廠商在生產成本調整考量下，不願再生產前述藥品，食藥署已在「西藥醫療器材供應平台」上正式公告，且國內尚有同成份、同劑型且同含量的國產學名藥可用，因此不會產生問題。
食藥署日前公布「適脈旺糖衣錠5毫克」廠商即將停止供應，預計供應至114年第四季。王德原表示，這項藥品主要用於「末梢血管循環障礙」，並非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品。
王德原指出，食藥署接獲前述案內藥品許可證持有者通報後，已在9月9日將相關藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考，並已協調業者增加生產，以增進國產學名藥市場涵蓋率，落實推動國藥國用政策。
