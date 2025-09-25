自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

年輕人也面臨癌症威脅 4大致命癌症要注意！

2025/09/25 12:28

有4種致命癌症會悄悄襲擊年輕人。圖為醫生檢查對方是否患有甲狀腺癌。（擷自X@NIHClinicalCntr）

有4種致命癌症會悄悄襲擊年輕人。圖為醫生檢查對方是否患有甲狀腺癌。（擷自X@NIHClinicalCntr）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然很多人認為，癌症主要侵襲老年人，但一些侵襲性癌症專門針對20至39歲的年輕人。滾動報導（Rolling Out）指出，有4種致命癌症悄悄襲擊年輕人。

第一種癌症是睪丸癌。睪丸癌是20至34歲男性最常見的實體腫瘤，發病高峰期正值人們身體最健康、精力最旺盛的時期。這種癌症通常表現為睪丸出現無痛性腫塊或腫脹，許多年輕男性對此症狀視而不見，或誤認為外傷所致。

睪丸癌發展迅速，但早期發現可使治癒率高達95%以上。遺憾的是許多病例因未能及時發現而延誤治療，主要原因是年輕男性往往忽視定期體檢。在出現其他明顯症狀之前，癌細胞可能已經擴散到淋巴結和肺部。

第二種癌症是甲狀腺癌。甲狀腺癌的發生率在年輕族群中呈上升趨勢，尤其對女性影響顯著，發生率是男性的3倍。這種癌症通常沒有明顯症狀，會在位於頸部的蝶形腺體中緩慢生長。

早期症狀可能包括頸部出現小結節或腫塊、聲音沙啞和吞嚥困難。但這些症狀常常被誤認為是輕微喉嚨不適或壓力所導致。大多數甲狀腺結節都是良性的，但惡性結節可能會擴散到附近的淋巴結和其他頸部區域。

年輕族群甲狀腺癌發生率的上升與醫學影像技術的普及有關，但許多病例仍然在癌症發展到晚期才被發現。因此定期進行頸部自我檢查和身體檢查至關重要。

第三種癌症是黑色素瘤。黑色素瘤是皮膚癌中最致命的一種，近年來越來越多的年輕人成為其主要受害者，這可能與過去幾十年來流行的日光浴風潮有關。這種癌症可發生於身體任何部位，不僅限於暴露於陽光下的區域。

黑色素瘤可能表現為不規則、多色的斑塊，也可能由現有的痣發展而來。這種癌症可透過淋巴系統和血液迅速擴散，因此早期發現至關重要。

室內日光浴、長時間間歇性日曬以及遺傳因素都會增加黑色素瘤的風險。在年輕成人族群中，男女罹患黑色素瘤的比例大致相同。

第四種癌症是淋巴瘤。霍奇金氏淋巴瘤和非霍奇金氏淋巴瘤都常見於年輕成年人，且其早期症狀往往與常見疾病相似。這些血液癌症會影響淋巴系統，導致淋巴結腫大、疲勞等症狀。

年輕成年人往往將持續疲勞、頸部和腋窩淋巴結腫大等症狀，視為生活節奏過快、睡眠不足或輕微感染所導致，從而延誤疾病的診斷。

淋巴瘤可能在出現明顯症狀之前，就已擴散至整個淋巴系統和多個器官。如果早期發現，兩種類型的淋巴瘤都能有效治療，但晚期淋巴瘤需要更積極的治療方案，還可能帶來長期併發症。

