新北第一家工會設立社區照顧關懷據點 糕餅業職業工會拔頭籌

新北市社會局副局長許秀能盼有更多工會一起響應成立關懷據點。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市糕餅業職業工會中和區中山里社區照顧關懷據點成立並揭牌，為新北市第一個以工會型態運作的據點，除了有長輩體適能課程及共餐服務外，還結合烘焙課程，讓長輩手作學習將糕餅成品帶回家分享，工會理事長王麗雅表示，說不定有長輩認真學習，能成為糕餅業者的助手開啟事業第二春。

王麗雅表示，據點每週一、三將提供電話問安、共餐服務、健康促進及社會參與等多元服務，據點還運用工會的專業優勢，導入豐富的烘焙課程，長者在學習烘焙技術後，不僅能提升成就感，更有機會培訓成為據點的烘焙講師，甚至擔任糕餅業者的助手，也能將成果帶回家，藉由糕點美食分享家人。

社會局副局長許秀能表示，新北市糕餅職業工會自1982年成立以來，不僅培育大量專業人才，提升產業水平，更為許多人開啟了職涯新篇章，此外，工會長期投身社會公益，關懷弱勢、服務長者，甚至辦理捐血送糕餅等活動。

許秀能也表示，新北市老年人口即將突破80萬人大關，為讓長輩活躍老化、擴大社會參與，社會局積極佈建社區照顧關懷據點，新北市有400多個工會，糕餅職業工會是第一個以工會型態成立的據點，希望有更多的工會一起響應投入，利用己身的特色資源和能量，一起為長輩服務，同時擴大工會的影響力，共同為超高齡社會盡份心力。

長輩們在糕餅職業工會據點，與自己烘焙的燒餅合照，成就感十足。（記者翁聿煌攝）

