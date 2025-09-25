芬戈莫德助延緩卵巢老化 生殖醫學新契機 高榮研究登國際期刊封面

高雄榮總團隊研究證實，臨床上原用於治療多發性硬化症的藥物芬戈莫德，可促進老化生殖細胞形成「奈米通道」， 研究登國際期刊封面（高榮提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮民總醫院生殖醫學中心研究團隊研究證實，臨床上原用於治療多發性硬化症的藥物芬戈莫德（Fingolimod），可促進老化生殖細胞形成「奈米通道（tunneling nanotubes）」，透過細胞間直接傳輸粒線體，恢復細胞能量與粒線體功能，最新研究成果榮登國際權威醫學期刊《診斷治療》（Theranostics）封面故事（Cover Story），再度展現台灣在國際醫學舞台上的研究實力。

婦女醫學部主任崔冠濠教授表示， 隨著台灣晚婚晚育趨勢日益明顯，許多女性在高齡才開始規劃生育，卻常因卵巢功能快速衰退而錯失黃金受孕時機，加劇少子化危機，相對卵巢老化導致卵子品質下降與受孕率降低，是臨床不孕治療最棘手的挑戰之一。

他認為唯有持續研發並提出創新治療策略，延緩卵巢老化、改善女性生育力，才能為少子化問題提供科學化的解方，便結合副教授李佳榮、林立德，以及新晉博士林佩萱、蘇琬屏，共同投入卵巢老化研究。

李佳榮副教授表示，研究首次證實生殖細胞之間的粒線體可透過奈米通道傳輸，但此現象會隨年齡增長而減弱，實驗也證明芬戈莫德能促進更多奈米通道形成，加強粒線體傳輸並恢復細胞能量，老化母鼠經治療後，卵泡數量與卵子品質皆顯著提升，顯示其臨床應用潛力，同時突破顯示藥物再利用（Drug Repurposing）的潛力，為生殖醫學帶來全新契機。

研究成果獲高雄榮總、國科會與退輔會支持，已著手申請發明專利，並將持續推動臨床前驗證，期望發展出延緩卵巢老化、改善不孕治療的新策略，凸顯台灣生殖醫學在國際上的影響力，並為女性健康與生殖醫學永續發展寫下關鍵里程碑。

高雄榮總團隊研究證實，臨床上原用於治療多發性硬化症的藥物芬戈莫德，可促進老化生殖細胞形成「奈米通道」，恢復細胞能量與粒線體功能 。（高榮提供）

高雄榮總研究團隊由婦女醫學部主任崔冠濠教授（左4）領軍，研究獲登國際期刊封面，展現生殖醫學新契機。（高榮提供）

