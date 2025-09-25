轉骨前期若出現警訊 可到小兒科檢測骨齡並透過中醫調養

聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文說，兒童若進入「轉骨前期」警訊，建議先到小兒科檢測骨齡等，同步透過中醫調養。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕青少年與家長們愈來愈關注青少年的身高與成長狀況，桃園市聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文提醒，6歲以上兒童若身高低於生長曲線圖中第3百分位，或每年長高幅度小於4至5公分，顯示進入「轉骨前期」警訊，建議先到小兒科檢測骨齡與生長板狀態，同步透過中醫調養，才能奠定好的成長基礎。

1位國中2年級男學生身高約150多公分，因為很想長高而求助中醫科，陳藝文說，經轉骨調理、改善作息、運動等多管齊下，如今他升上高中2年級，身高已超過170公分，目前還接受中醫調養，希望持續長高。

請繼續往下閱讀...

陳藝文說，中醫觀點認為長高須五臟六腑共同協作，脾、腎、肝尤為關鍵，腎為「先天之本」代表遺傳潛力、脾為「後天之本」負責營養吸收、肝主導氣血流通，若飲食失衡、久坐不動、情緒波動大，就可能導致脾腎虛弱、肝氣鬱結，而影響骨骼發育。

「轉骨最佳介入時機是第二性徵開始發育時，例如女孩胸部隆起、男孩聲音變粗」，陳藝文說，男女體質不同，轉骨用方也不同，「男性以腎為先天」著重補腎氣與強筋骨、「女性以肝為先天」以養肝血與調月經為主；青少年面臨過敏體質、晚睡、肥胖、同儕壓力等，都是轉骨阻礙，不利因素須設法排除，臨床上中醫會在督脈與關節處拔罐祛濕去滯，再針灸湧泉、懸鐘、百會、太衝等穴位；至於常見轉骨方藥材包括狗尾草、當歸、柴胡等，另菊花與枸杞可煮成茶飲，有助養肝明目，但菊花性偏涼，女孩月經期間應避免飲用。

中醫常用的轉骨方藥材。（聯新國際醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法