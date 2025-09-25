自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》花蓮慈濟醫院團隊到光復鄉駐診 啟動3天醫療守護

2025/09/25 10:38

花蓮光復鄉災情嚴重，花蓮慈濟醫院組成醫療應變團隊，不只開設臨時醫療站，並從9月25日起，啟動3天全日24小時駐診，守護鄉民健康。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮光復鄉災情嚴重，花蓮慈濟醫院組成醫療應變團隊，不只開設臨時醫療站，並從9月25日起，啟動3天全日24小時駐診，守護鄉民健康。（花蓮慈濟醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕強颱樺加沙造成花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖滿水溢流，導致光復鄉嚴重災情。依照多次救災經驗，花蓮慈濟醫院馬上組成醫療應變團隊，為當地居民及救災人員提供重要醫療協助，不只已開設臨時醫療站，並從9月25日起，啟動3天全日24小時駐診，守護民眾健康。

花蓮慈院院長林欣榮表示，得知災情之後，證嚴上人與衛生福利部部長石崇良都非常關心。在9月24日上午林欣榮院長等一行人決議，由院長室資深顧問許文林召集醫療先鋒隊，包含護理部督導周英芳、東區人醫會總幹事林永森，帶著包含止痛藥、慢性病藥物在內等各項急需的醫療物資前往光復。

過程中路況不佳，從台九線、193公路無法抵達光復，團隊決定中途改道從台11線轉接光豐公路，抵達光復鄉現場。考量到民眾及救災人員的需求，規劃將在9月25日上午9點啟動連續3日24小時駐診。院方已整合出包含有內、外、家醫科醫師、中醫師、護理師與行政同仁在內的醫療團隊。

花蓮光復鄉災情嚴重，花蓮慈濟醫院開設臨時醫療站，居民等候看診。右為慈濟醫院院長室資深顧問許文林醫師。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮光復鄉災情嚴重，花蓮慈濟醫院開設臨時醫療站，居民等候看診。右為慈濟醫院院長室資深顧問許文林醫師。（花蓮慈濟醫院提供）

決定後續駐診地點後，花蓮慈院醫療隊來到光復鄉主要收容點之一的大進國小，團隊隨即拿出準備好的醫療物資開始進行看診，現場民眾在聽到醫療站啟動的廣播後，紛紛前來排隊看診。

院長室資深顧問許文林表示，水患來得湍急，在緊急撤離的過程中，有許多民眾來不及帶走需要的藥物，還有些民眾家裡的藥物都被水沖走，但是包含心血管疾病與三高疾病在內的許多病人，如果中斷用藥加上天災帶來的身心壓力，很有可能會造成更嚴重的健康問題。

一位70多歲的徐阿嬤，在撤離的過程中，不慎被暴漲的流水沖走，還好在家人的協助下緊急救回，但阿嬤不只受到驚嚇，身體還有多處疼痛的狀況。許文林在現場幫徐阿嬤開立止痛藥物，及酸痛貼布緩解傷痛，並安撫阿嬤：「等到明天醫師跟護理師來，還會幫大家好好解決健康問題。」讓阿嬤不用擔心。

現場排隊就醫的陳小姐，擦著眼淚跟團隊訴說著昨天的經歷，之前到醫院領取的藥都被大水沖走，然後家裡還有3個孩童要照顧，還好有花蓮慈濟醫院，讓她可以就近領取藥物。

還有的人來幫家人領取藥物，林小姐說，爸爸媽媽都有心血管疾病，很擔心如果沒吃藥，萬一心血管疾病復發該怎麼辦，所以，聽到廣播說花蓮慈濟醫院來了，就趕快來排隊，而且父母平時也是在慈濟醫院看診，林小姐說：「看到花蓮慈院的醫生就很安心。」

慈濟醫療團隊從今日上午9時在光復糖廠會開設醫療站，讓民眾先安心休息，陪著大家一起守護家園、守護健康。

義診團隊抵達醫療站後，協力搬物資、藥品，安置。（花蓮慈濟醫院提供）

義診團隊抵達醫療站後，協力搬物資、藥品，安置。（花蓮慈濟醫院提供）

