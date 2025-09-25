自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苗縣府購置13.6萬劑三價流感疫苗 10/1起「左流右新」分階段接種

2025/09/25 11:08

苗縣府購置13.6萬劑三價流感疫苗，10月1日起「左流右新」分階段接種。示意圖。（資料照）

苗縣府購置13.6萬劑三價流感疫苗，10月1日起「左流右新」分階段接種。示意圖。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕流行性感冒有別於一般感冒，對高風險族群威脅性更高，苗栗縣政府衛生局今年購置13.6萬劑三價流感疫苗，預計於10月1日起採「左流右新」分階段接種。苗縣府衛生局表示，根據統計，去年苗縣65歲以上長者、學齡前幼兒及學生族群的流感疫苗接種率均偏低，防護網仍存在缺口，呼籲鄉親踴躍接種疫苗。

苗栗縣長鍾東錦表示，流感與新冠LP.8.1疫苗將持續同步開打，縣府已購置13萬6,000劑5廠牌三價流感疫苗，隨著中秋、國慶連假將至鄉親將團聚，病毒容易傳播的季節，呼籲鄉親把握黃金時刻，及早完成接種。

苗縣府衛生局規劃，第一階段（10月1日起）優先開放65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧機構受照顧者及工作人員、6個月至學齡前幼兒、高風險族群及醫事人員等接種。第二階段（11月1日起）接種對象將擴大至50歲以上無慢性病的成人。

苗縣府衛生局長楊文志說，秋冬為呼吸道傳染病季節，疫苗接種是預防重症與降低死亡風險的最佳防護，10月1日起除流感疫苗外，亦將同步開打新冠「莫德納LP.8.1疫苗」，請符合資格鄉親可安心選擇一次完成「左流右新」雙疫苗接種，副作用輕微且不影響保護力。

