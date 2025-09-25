限制級
你血壓量對了嗎？ 切記722原則做自己的健康守門人
〔記者蔡文居／台南報導〕高血壓是國人常見的慢性疾病，更是腦中風、心臟病與腎衰竭等重大疾病的高危險因子。台南市衛生局呼籲18歲以上市民切記「722原則」，每年一次722在家量血壓，成為自己的健康守門人。
南市衛生局表示，所謂「722原則」是指連續7天、早晚各量2次、每次測2遍取平均值，以掌握自身血壓狀況；為瞭解自身血壓狀況並減少白袍高血壓的誤差，呼籲18歲以上市民每年應執行一次722在家量血壓，也特別提醒女性朋友們，在更年期這個特殊時期，因為女性荷爾蒙分泌減少，罹患心血管疾病風險及衍生的死亡風險上升，血壓管理更顯重要，如家中無血壓計也可就近至衛生所或社區中的血壓站進行血壓量測。
衛生局表示，依據衛福部113年10大死因統計結果，其中3項為心血管相關疾病（心臟疾病、高血壓性疾病與腦血管疾病），對健康的威脅不容忽視。高血壓初期沒有特別的症狀，也不再是長者的專利，正悄悄影響著每一個年齡層，無聲無息地威脅我們的健康，有些人進入醫療院所時，常常血壓會不自主升高（即「白袍高血壓」效應），遵循722原則測得的居家血壓值可以較貼近實際值。
南市衛生局邀請市民朋友們一起加入健康守門人行列，定期健康檢查與722量血壓，關注自己與家人健康數值與血壓的變化，均衡飲食及規律運動，落實健康生活型態，共同守護你我的健康。
