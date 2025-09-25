自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

膝關節退化長年吃止痛藥硬撐 醫籲提早手術治療

2025/09/25 09:48

馮姓婦人膝蓋痛吃止痛藥也受不了才開刀，術後抬腿復健。（記者張軒哲攝）

馮姓婦人膝蓋痛吃止痛藥也受不了才開刀，術後抬腿復健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣進入超高齡化社會，根據衛福部統計，每年約有逾2萬人次接受人工關節置換手術，台中李綜合醫院副院長王芳英指出，髖關節、膝關節退化是不可逆的，萬一出現疼痛的狀況，一定要儘早就醫，如果到了必須手術的程度，千萬不要保持著「我吃止痛藥」維持的觀念，務必要趁著有體力、沒有其他三高等病狀早點開刀，也能早點恢復。

王芳英表示，以他臨床的經驗統計，患者有一個共通點，都屬於退化性關節炎最嚴重的第4期，吃了止痛藥無法止痛、痛到不能走路，才想到來醫院評估、手術。

王芳英說，他在臨床手術逾30年經驗，累積至少近萬個案成功案例，發現近幾年手術患者年紀愈來愈大，成立骨科微創手術中心後，更能精準進行跨科全人化的跨科評估，確認患者身體狀況，更導入機器手臂、3D電腦導航等設備，提升手術精準度，縮短恢復期，讓患者在術後隔天便能下床走路。

根據衛福部最新發布的統計，台灣健保用藥中，每年高達898萬人服用乙醯胺酚成分的止痛藥。一位長年務農的85歲馮姓婦人說，她一年多前左腳開始疼痛，走路一跛一跛，長期到住家附近診所拿止痛藥，照常種菜、下田耕作，一直到2個月前實在是忍不住，走路都要扶著輔助器，才趕緊就醫，手術置換左腳人工膝關節。

王芳英表示，如果髖、膝關節退化不斷的拖延不治療，會因長期走路重心不穩影響到脊椎，最好能趁有體力提早手術，減少服用止痛藥。

大甲李綜合醫院成立骨科微創手術中心，副院長王芳英提醒髖、膝關節受傷不要只靠止痛藥。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院成立骨科微創手術中心，副院長王芳英提醒髖、膝關節受傷不要只靠止痛藥。（記者張軒哲攝）

