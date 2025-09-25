自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》高粱酒日喝半瓶連喝半年 醫：絕對爆肝

2025/09/25 19:41

健康網》高粱酒日喝半瓶連喝半年 醫：絕對爆肝

精神科醫師林煜軒說，累積喝下100公斤的酒，肝臟絕對出問題。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕貪杯的人不是個個都是啤酒肚，很多都是營養不良，這也是精神科醫師林煜軒所說的「空熱量」（empty calories），因為酒裡面，幾乎不提供其他營養素。林煜軒說，累積喝下100公斤的酒精，約等於天天喝半瓶高粱酒半年，即有可能肝硬化。

林煜軒在「探索大腦的會談地圖」專頁分享，長期使用酒精者抽血檢查的異常，包括肝臟酵素（AST, ALT, γ-GT），平均紅血球體積（Mean Corpuscular Volume）。

●麥胺酸轉移酶Gamma-Glutamyl Transpeptidase（γ-GT）升高：一旦戒酒後，γ-GT會下降。此外，非酒精性肝病、肥胖過重、糖尿病、心臟衰竭、甲狀腺功能亢進和某些藥物，也可能導致γ-GT上升。

●γ-GT的侷限：只有大約一半的男性酒癮者γ-GT會升高，女性和年輕人則更少。非酒精性肝病、肥胖過重、糖尿病、心臟衰竭、甲狀腺功能亢進和某些藥物，也可能導致γ-GT上升。

●巨紅血球症（Megalocytosis）：（MCV > 100fL）表示營養不良（90%病例會上升），如葉酸維生素B12缺乏、肝功能受損、酒精對骨髓造血的直接毒性所致。

在《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的回顧文獻「酒精使用障礙症的辨識與治療」，林煜軒整理出8大危害：

●消化系統：食道黏膜裂傷（Mallory-Weiss syndrome）、出血性胃炎、十二指腸潰瘍、腹瀉、胰臟炎、肝病（酒精性肝炎、肝硬化）。

●癌症：頭頸部癌、消化道癌、肝癌、乳癌。

●心腦血管系統：高血壓（酒是高血壓最常被忽略、但可逆的前幾名原因之一）、腦中風、心律不整、心臟擴大或心室衰竭。

●肌肉骨骼：酒精性肌病變、骨質減少（osteopenia，骨質疏鬆前期）是經常被忽視的問題，尤其常見於女性，並與骨折、股骨頸處缺血性壞死有關。

●血液：巨紅血球貧血。

●神經系統：認知退化、小腦退化、周邊神經病變。

●性功能：男性功能障礙。

●胎兒酒精症候群（fetal alcohol syndrome）：在美國是造成智能障礙的首要原因，會影響胎兒發育，有獨特臉部特徵（小眼睛、薄上唇、短而上翹的鼻子），且有關節、四肢和手指畸形、生長緩慢、視力困難、聽力問題、心臟缺陷、腎臟和骨骼問題。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

