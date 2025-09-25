健康網》可可護心抗發炎、老化 醫：要吃的嘟嘟好

研究顯示可可、巧克力中的可可黃烷醇是護腦、抗老化的超級食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常感覺身體容易疲勞、這裡痠那裡痛？可能是體內正燃起「發炎性老化」，台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」指出，研究顯示可可、巧克力中的可可黃烷醇是護腦、抗老化的超級食物，不過研究作者、醫師塞索（Sesso）強調，過量的巧克力可能導致熱量攝取過多、體重增加，反而不利於心血管健康。

可可黃烷醇的益處

哈佛醫學院與布萊根婦女醫院研究團隊，2025年9月在《Age and Ageing》期刊發表COSMOS大型試驗，追蹤2年證實「可可黃烷醇」具有抗氧化、抗發炎、抗老化特性。每日補充可可黃烷醇的組別，體內的關鍵「發炎指標」 每年可降低8.4% 。

請繼續往下閱讀...

鄭淳予說明，實驗中每日補充的可可萃取物，含有500毫克可可黃烷醇，其中包含80毫克表兒茶素。在同一試驗中，補充可可黃烷醇能讓心血管疾病的死亡風險降低27%，中風、心臟病風險都降低許多。

可可黃烷醇能活化大腦

●提升大腦血流量：研究證實，可可黃烷醇能有效增加大腦血流，特別是掌管學習、記憶和高階思考的區域 。 ​ ​

​

●思考更敏銳：2020年英國伯明翰大學團隊發表在《Scientific Reports》的研究指出，攝取高黃烷醇可可的參與者，在完成複雜認知任務時，速度平均加快了11%，且準確率更高。

​

●保護神經：它還能促進新神經元生成，保護大腦免於老化損傷，有助於保護認知功能，並可能降低失智等神經退化的風險。

聰明攝取可可原則

●適量高濃度可可粉與黑巧克力：記得適量攝取，每天2-3小片「黑巧克力」（約20-40克）或12克「可可粉」沖泡的可可飲，不要過量。純可可粉是黃烷醇的很好來源，可用來沖泡無糖可可飲或加入料理，選擇黑巧克力時，建議挑選可可濃度「70%以上」、少糖的產品。

​

●咖啡因敏感者注意：可可含有少量咖啡因與可可鹼，攝取過多可能引起心悸、睡眠困擾或腸胃不適。若對咖啡因敏感，記得不要在下午3點後食用，以小份量點心為原則。

​

●檢視成分越純越好：閱讀成分表，越單純越好。避開添加大量糖、乳脂或氫化植物油的產品，這些成分雖然增加滑順口感，但反而會促進發炎、增加熱量。

注意可可地雷

●注意避開鹼化處理：許多可可粉為了降低苦味會進行「鹼化」，這個過程會讓黃烷醇高度流失。購買時記得選擇標示為「天然」或「未鹼化」的可可粉。

​

●可能引發偏頭痛：可可中的「酪胺」可能會觸發部分敏感族群的偏頭痛，並不一定適合所有人，可由小量嘗試看看。 ​

​

●巧克力不等於健康萬靈丹：市售巧克力常含高糖高脂，過量攝取反而會不利健康。千萬別把這篇分享當成狂吃巧克力的藉口。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法