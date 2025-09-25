自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》青壯男代謝症候群比例升 營養師教你改善

2025/09/25 12:18

不少男性在相當年輕時，便有代謝症候群的困擾。對此，營養師王妤文在官網提出建議。（圖取自shutterstock）

不少男性在相當年輕時，便有代謝症候群的困擾。對此，營養師王妤文在官網提出建議。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年男性肥胖率升高，「過勞肥」一詞引發關注。永越健康管理中心營養師王妤文表示，19歲以上的男性，過重與肥胖、代謝症候群比例攀升，提高慢性病風險，不可輕忽。同時提供多項健康改善建議。

永越健康管理中心營養師王妤文在官方網站表示，在工作壓力、頻繁應酬與久坐少動的生活型態中，容易忽略掉健康飲食。隨著飲食精緻與外食比例增加，據國民營養健康狀況變遷調查顯示，19 歲以上男性的過重與肥胖、代謝症候群比例逐年攀升，增加心血管及糖尿病等慢性病風險。

男性在 19～30 歲時身體機能處於高峰，但30歲過後細胞代謝開始下降、骨質流失加劇、血壓上升、感官退化等逐漸出現。且中年後睪固酮濃度逐年下降，增加瘦體組織流失，熱量需求降低若飲食未配合調整，更容易導致脂肪肝及內臟脂肪增加。調查也顯示，19～64 歲男性飲食中脂肪比例過高，且鈣、鎂、鋅與維生素E攝取量皆不足。六大類食物中，全穀雜糧、水果、乳品、蔬菜與堅果類皆攝取不足，豆魚蛋肉類則過量。

近半數成年男性體重過重或肥胖，1/4 有中央肥胖，這不僅與攝護腺問題、胰島素阻抗、血糖異常等健康風險有關，也影響生活品質，身體質量指數（ BMI ）超過24或腰圍超過90公分應多留意。飲食建議採「少油、少鹽、少糖、多纖維」原則，三餐定時定量，避免炸物、零食與含糖飲料等，並選蒸、煮、烤、滷等低油烹調餐點。

聰明挑選6大類食物：主食可選糙米、地瓜、薏仁等未精製雜糧；豆魚蛋肉類優先選擇豆製品、魚肉、海鮮與瘦肉，減少五花肉、加工肉等高飽和脂肪食物；乳品類適量選牛奶、無糖優格等；增加蔬果量，並適量補充堅果種子。烹調用植物油建議使用橄欖油、芥花油、南瓜籽油等，富含單元不飽和脂肪。

●鼓勵日常中主動活動：走樓梯代替電梯、搭車提早下車步行等養成能持續的動態生活型態。心理層面同樣重要，減重與體重維持不僅需行動力，更需要毅力與支持，建議家人朋友共同參與。

