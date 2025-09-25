自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心臟病友做重訓 醫：憋氣會復發

2025/09/25 21:01

宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，舉重時若憋氣，可能造成血壓急升、回心血量下降，甚至引發頭暈或病情復發；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，舉重時若憋氣，可能造成血壓急升、回心血量下降，甚至引發頭暈或病情復發；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕重量訓練雖有助增肌與提升代謝，但對心臟病患者尤其是剛出院的心肌梗塞或心臟衰竭患者，需要特別注意。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，舉重時若憋氣，可能造成血壓急升、回心血量下降，甚至引發頭暈或病情復發。因此，正確的呼吸方式與循序漸進的負重訓練，對心臟病患者更為安全，也能兼顧運動效果。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，重量訓練越來越受到大家的熱愛，可以練出漂亮的肌肉，也可以加強身體的代謝。不過對心臟病患，尤其是剛出院、不穩定的心肌梗塞和心臟衰竭患者，舉起重物的時候要特別小心，避免憋氣的動作。

劉中平說明，憋氣時會造成胸腔和腹腔壓力上升，使得血壓跟著上衝，同時會讓回心血量下降，可能會引發頭暈、無力、甚至造成心臟病復發！建議在進行負重鍛鍊的時候，要持續輕緩的呼吸，避免呼吸中止，也避免腹部用力時間太久，造成危險。

劉中平表示，心臟科醫師絕對鼓勵大家運動，也認可重量訓練對身體的好處，不過希望大家用正確的呼吸方式，逐步提升體能。

