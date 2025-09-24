限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》上手術台阿嬤硬喊卡 醫：讀懂她的心最重要
〔健康頻道／綜合報導〕老阿嬤都換好手術服、躺在手術台上，突然起身：「我不要做了！」話一出口，醫護全傻眼，連家屬也都愣住了，怎麼勸都沒有用。醫病護全都僵持在那裡，阿嬤的恐懼顯然不是安撫可以改變心意。
台中富足診所院長楊智鈞醫師在臉書專頁「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人 」分享這個案例，這位阿嬤只是動一個微創手術，連刀都用不上，只需要注射就可以，但病人臨陣退縮，醫護只好鳴金收兵。
請繼續往下閱讀...
醫病關係很微妙，每一床都在上演人生故事，醫病護僵持一個小時，護理師很有耐心在協調。楊智鈞突然想到一個辦法，他請女兒、孫子一起換手術衣，進手術室陪伴阿嬤，結果在親人陪伴與安撫下，阿嬤情緒慢慢穩定下來，家人握住她的手，輕聲細語哄著她，奇蹟出現了，阿嬤點頭了、願意接受治療。
楊智鈞說：「看到阿嬤的反應，讓我反思，醫生這個職業，不僅僅是治病救人。我們的工作場域，更像是一個道場。我們處理的，不只是身體的病痛，更多時候是人心的恐懼、掙扎與創傷。」
楊智鈞表示，讓親人陪同進手術室是特例，一般家屬還是在外等待，對手術進行也比較好。這個案例比較特別，阿嬤已經80多歲了，進手術室怕怕是可以理解的。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應