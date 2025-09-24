健康網》上手術台阿嬤硬喊卡 醫：讀懂她的心最重要

老阿嬤在親人陪伴下，終於願意進行微創手術治療。台中富足診所院長楊智鈞醫師說，我們處理的，不只是身體的病痛，更多時候是人心的恐懼、掙扎與創傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老阿嬤都換好手術服、躺在手術台上，突然起身：「我不要做了！」話一出口，醫護全傻眼，連家屬也都愣住了，怎麼勸都沒有用。醫病護全都僵持在那裡，阿嬤的恐懼顯然不是安撫可以改變心意。

台中富足診所院長楊智鈞醫師在臉書專頁「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人 」分享這個案例，這位阿嬤只是動一個微創手術，連刀都用不上，只需要注射就可以，但病人臨陣退縮，醫護只好鳴金收兵。

醫病關係很微妙，每一床都在上演人生故事，醫病護僵持一個小時，護理師很有耐心在協調。楊智鈞突然想到一個辦法，他請女兒、孫子一起換手術衣，進手術室陪伴阿嬤，結果在親人陪伴與安撫下，阿嬤情緒慢慢穩定下來，家人握住她的手，輕聲細語哄著她，奇蹟出現了，阿嬤點頭了、願意接受治療。

楊智鈞說：「看到阿嬤的反應，讓我反思，醫生這個職業，不僅僅是治病救人。我們的工作場域，更像是一個道場。我們處理的，不只是身體的病痛，更多時候是人心的恐懼、掙扎與創傷。」

楊智鈞表示，讓親人陪同進手術室是特例，一般家屬還是在外等待，對手術進行也比較好。這個案例比較特別，阿嬤已經80多歲了，進手術室怕怕是可以理解的。

