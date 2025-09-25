自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡不只美味 網紅營養師：對腸道有益

2025/09/25 09:08

咖啡不僅是好喝與提神，對腸道更有助益。示意圖

咖啡不僅是好喝與提神，對腸道更有助益。示意圖

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡對於身體的優缺點，向來是各界關注焦點。營養師強納森（Jonathan Wolf）在多達81萬訂閱的頻道《ZOE》邀請咖啡師詹姆（James Hoffman）和流行病學教授提姆（Tim Spector）共同主持，探討了咖啡對健康的潛在益處，若能適量飲用，不僅對腸道有幫助，也能稍微降低心臟疾病發生率。該影片創造84萬人次點擊率。

提姆從科學角度闡述了咖啡的健康益處，特別是有相當多研究指出，咖啡可以降低心臟病風險超過2成的正面效用。他解釋咖啡中的纖維和多酚如何透過與腸道微生物組互動來改善健康。

提姆分享某項最新研究，發現咖啡與特定腸道微生物有關係。這種微生物會代謝咖啡成分並產生對人體有益的化學物質。另外提姆談到了咖啡因的代謝差異，以及咖啡對高血壓患者的潛在影響，建議在血壓受到穩定控制的情況下，飲用咖啡。

提姆強調低咖啡因咖啡也能提供大部分的健康益處，鼓勵人們根據個人喜好和身體反應選擇咖啡。另外，若希望兼顧美味，並且喝到較新鮮之品質，詹姆建議選擇獨立咖啡店，因為他們更注重產品品質和新鮮度。

衛福部表示，目前含有咖啡因成分之包裝飲料，應於個別產品外包裝標示咖啡因含量供消費者選購參考，每100毫升所含咖啡因高於或等於20毫克者，咖啡因含量以每100毫升所含咖啡因之毫克數標示；每100毫升所含咖啡因低於20毫克者，以20mg/100mL以下標示；如每100毫升所含咖啡因等於或低於2毫克者，得以「低咖啡因」替代前述20mg/100mL以下標示用語。

現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大。衛生機關配合行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量。紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

根據歐盟食品科學專家委員會建議，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。至於有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

