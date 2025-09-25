健康網》秋葵助穩血糖！ 營養師：搭配3招管理更加分

營養師楊斯涵說明，動物實驗發現，秋葵萃取物及其主要類黃酮成分能降低血糖與血中胰島素，改善胰島素抗性；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋葵不僅是餐桌上的健康蔬菜，還可能對血糖控制有所幫助。營養師楊斯涵說明，動物實驗發現，秋葵萃取物及其主要類黃酮成分能降低血糖與血中胰島素，改善胰島素抗性。而在人體研究中，對前糖尿病或第二型糖尿病患者進行干預，也可顯著降低空腹血糖。但仍需搭配均衡飲食、運動及必要的藥物治療，才能達到更理想的血糖管理。

楊斯涵在粉專「楊斯涵營養師的美味生活」分享，發表在J Nutr Biochem 動物實驗研究發現，秋葵萃取物能改善高血糖，實驗以被餵以高脂飲食誘發肥胖型代謝異常的C57BL/6小鼠，使用秋葵的乙醇萃取物（ethanol extract of okra, 簡稱 EO），以及秋葵中的主要類黃酮成分 isoquercitrin 與 quercetin 3‐O‐gentiobioside，結果發現均可降低血糖與血中胰島素水平，（即是改善胰島素抗性狀況）。

請繼續往下閱讀...

楊斯涵提到，另一個人體實驗，共包含8個研究（clinical trials），以331位前糖尿病 （pre‐diabetes） 或第二型糖尿病（T2D）患者，對照組是一般照護無秋葵介入。結果顯示，空腹血糖（FBG）有統計顯著的下降，表示秋葵干預可使空腹血糖下降約 14–15 mg/dL；HbA1c（糖化血色素）無顯著改變，表示在這些研究中，HbA1c未被一致或顯著改進。

楊斯涵說明，秋葵水溶性膳食纖維豐富，尤其是果膠，可形成膠狀物質，幫助減緩糖分吸收；吃秋葵有助於穩定血糖，但不能保證血糖就會變正常。她也提醒，秋葵富含膳食纖維和植化素，對血糖控制有好處，但主要仍應配合整體飲食、運動、體重控制與藥物治療。

