健康網》小腿圍小於「這數字」當心肌少症肥胖

2025/09/25 14:27

書心健康管理診所院長許書華表示，小腿圍縮水且男性小腿圍≦34公分，女性小腿圍≦33公分，當心是肌力流失的警訊；圖為情境照。（圖取自photo AC）

〔健康頻道／綜合報導〕快看看自己的小腿圍有多少！書心健康管理診所院長許書華表示，如果小腿圍縮水且男性小腿圍≦34公分，女性小腿圍≦33公分時，就要當心是肌力流失的警訊！中老年人都是用的預防方法有：多補充優質蛋白、生活中加入力量訓練、多走動少久坐、睡眠要充足。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，肌少症肥胖的成因有：久坐少動、節食錯誤、蛋白質不足、慢性發炎失衡，如出現行動較吃力、提不動5公斤的重物、擰不乾毛巾、爬樓梯容易累、一年內非外力跌倒2次以上、小腿圍縮水，這些都是肌力流失的警訊。

預防肌少症肥胖方法

●每餐補充優質蛋白：午餐、晚餐至少要有一個手掌大小的優質蛋白，如雞胸肉、魚肉、豆腐、雞蛋。

●多走動、少久坐：每隔50分鐘就站起來走動一下，倒杯水、伸個懶腰都好。

●把重量訓練加進生活：在家利用彈力帶、或是簡單的深蹲、弓箭步，都是很好的開始。

●睡眠要充足：讓身體有足夠的時間修復與調節身體激素。

