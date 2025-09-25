限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》小腿圍小於「這數字」當心肌少症肥胖
〔健康頻道／綜合報導〕快看看自己的小腿圍有多少！書心健康管理診所院長許書華表示，如果小腿圍縮水且男性小腿圍≦34公分，女性小腿圍≦33公分時，就要當心是肌力流失的警訊！中老年人都是用的預防方法有：多補充優質蛋白、生活中加入力量訓練、多走動少久坐、睡眠要充足。
許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，肌少症肥胖的成因有：久坐少動、節食錯誤、蛋白質不足、慢性發炎失衡，如出現行動較吃力、提不動5公斤的重物、擰不乾毛巾、爬樓梯容易累、一年內非外力跌倒2次以上、小腿圍縮水，這些都是肌力流失的警訊。
請繼續往下閱讀...
預防肌少症肥胖方法
●每餐補充優質蛋白：午餐、晚餐至少要有一個手掌大小的優質蛋白，如雞胸肉、魚肉、豆腐、雞蛋。
●多走動、少久坐：每隔50分鐘就站起來走動一下，倒杯水、伸個懶腰都好。
●把重量訓練加進生活：在家利用彈力帶、或是簡單的深蹲、弓箭步，都是很好的開始。
●睡眠要充足：讓身體有足夠的時間修復與調節身體激素。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應