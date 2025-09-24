健康網》醫若輕率開出抗憂鬱藥 美百萬網紅醫：病人別吃啊！

美國醫學博士安妮特·博斯沃思對於看診快速，且馬上開出抗憂鬱藥物，她非常不以為然，提醒病患先從生活改善做起；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走進診間，病患憂憂地說自己得了憂鬱症，而醫師很快速問了睡眠、飲食與社交後，就在他的檢查表上勾選「已建議生活型態改變」，接著就開出抗憂鬱藥。美國醫學博士安妮特·博斯沃思（Annette Bosworth）直批，醫師此舉非常不恰當，甚至建議病患自己要先改善自己的生活習慣，而非依賴藥物。

安妮特·博斯沃思在YouTube頻道上有近百萬訂閱粉絲，她的「不要告訴醫師，你得了憂鬱症」影片上架才3天已吸引3萬人次觀看。她對自己的同業看診快速、流於形式，非常不以為然。

在診間十之八九的情況，病人頭低低進來，開口說：「醫師，我哪裡怪怪的，我覺得我很憂鬱。」醫師看看檢查表回問：「睡眠怎麼樣？」病人回覆：「很糟！」或者是回答「睡太多」、「根本睡不著」。接著，醫師再問飲食狀況，大部分會得到「不好」的回答，最後再問了社交生活，也一定會得到不佳的答案，緊接著，醫師就著手開出抗憂鬱的藥物了。

安妮特·博斯沃思質疑此舉對嗎？但醫界一直被教導如此流程與方式來處理憂鬱傾向的病患，但是抗憂鬱藥要二至三週才會有作用，且它們的效果有限。

安妮特·博斯沃思說，還有更好的方式，也不能怪醫師典型15分鐘門診，因為他們也是依循指引來做。她指出，不是教病人去抗拒只會開藥的醫師，而是要將開藥視為最後一個手段，而非主要治療方式。

安妮特·博斯沃思表示，憂鬱不是化學失衡。它是你所處的環境失衡。醫師沒有工具去修復你的環境，但是你是有的。首要步驟是要了解自己真正的敵人。當你知道什麼事情都不對，慢慢讓你癱瘓、讓你卡住。她直言，你不需要醫師，你需要一個陪伴、管理者，協助自己，一步步把你拉回正規。

安妮特·博斯沃思建議3個法則，每天日照15分鐘、戒糖、睡前3小時不碰3C產品，一定要找生活上陪伴者協助督促與執行。若效果不佳，則建議改採生酮飲食。

英國NICE公布新指引 輕度憂鬱優先給予心理治療

不過，根據「台灣營養精神醫學研究學會」提供英國國家健康與照護卓越研究院NICE的2022年新指引，有4個步驟，並建議輕症病患優先使用心理治療，再來是對開始治療反應不佳者，以藥物合併心理治療。此外，對於病情緩解後，考慮持續治療來降低復發風險。最後在使用藥物數個月後，緩慢減藥較不易有戒斷症狀。

此外，國際上對生酮飲食與外源性酮體對精神疾病（含重度憂鬱症、雙相）有多項初步研究與案例系列報告，顯示在個別病人中可能出現改善；但多數為小型研究、病例報告或尚在進行中的臨床試驗。

