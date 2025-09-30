健康網》小酌助眠？ 醫示警：長期貪杯恐酒精性神經病變

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄提醒，長期喝酒助眠會導致肝臟疾病、神經病變、認知功能下降；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人睡不著習慣「小酌助眠」，不過新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄提醒，長期喝酒助眠，容易產生耐受性，需要越喝越多才能入睡，還會導致肝臟疾病、神經病變、認知功能下降。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，她在診間碰到1位患者，因長期失眠每天靠喝酒來幫忙自己入睡，幾十年下來，不但沒有改善睡眠，反而出現走路不穩、肢體麻木，最後竟然演變成酒精性神經病變。



謝珮甄說，雖然酒精能縮短入睡時間，但會減少快速動眼期，增加睡眠片段，半夜容易醒來。長期下來沒喝酒時更難入睡，陷入惡性循環。同理，傳統的安眠藥也會有類似的問題，不論低劑量（0.5 g/kg）或高劑量（0.85 g/kg）的酒精，皆會破壞睡眠結構。

謝珮甄建議，想改善睡眠，可以採取規律運動（白天）、固定睡眠時間、避免睡前藍光與咖啡因、放鬆技巧（冥想、深呼吸），用健康的方法改善失眠，才是真正長遠的解方。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

