熟女性高潮消失？ 專家揭3大元凶：壓力、疾病與藥物

2025/09/24 19:34

壓力、身體疾病、藥物副作用，都可能是導致性高潮能力改變的主因；示意圖與本新聞無關；示意圖。（圖取自freepik）

壓力、身體疾病、藥物副作用，都可能是導致性高潮能力改變的主因；示意圖與本新聞無關；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「過去我曾擁有美好的陰道高潮，為何它們突然消失了？」一名50多歲的婦女，向英國《衛報》的性健康專欄，提出了這個許多熟齡女性可能都曾遭遇，卻難以啟齒的困境。她表示，在經歷一場健康危機後，儘管與丈夫的親密關係依舊，但過去能輕易達到的性高潮卻不復存在。

壓力與生理因素為主要元凶

對此，專門治療性功能障礙的美國心理治療師康諾利（Pamela Stephenson Connolly）分析指出，壓力是影響性生活的頭號殺手。無論是情緒上的脆弱挫折，或是身體上的疲勞、疼痛，都可能在慾望、生理反應到高潮等各個階段，對女性的性能力造成衝擊。此外，憂鬱、焦慮等情緒障礙，也同樣會干擾性愛的過程。

應先諮詢醫師 排除病理因素

康諾利強烈建議，該名婦女應先諮詢醫師，以釐清其健康問題是否造成了如神經損傷等後遺症，進而影響了高潮的能力。同時，也必須與醫師討論，目前正在服用的藥物，是否有可能產生性方面副作用。她表示，許多身體狀況的改變，都可能影響高潮的體驗，若能找出並處理具體的原因，重拾過往的歡愉是有可能實現的。

嘗試不同姿勢 重新探索快感

康諾利並從生理結構上提出建議。她解釋，陰蒂是絕大多數女性最重要的快感中樞，所謂的「陰道高潮」，往往發生在性愛體位能讓陰蒂獲得最佳連結與刺激的時候。因此，她鼓勵該名婦女與伴侶，可以嘗試探索不同的姿勢，以找到能最大化刺激效果的方式。但她也強調，在這麼做之前，最優先的任務，仍是找到處理壓力的方法，並確實執行。

