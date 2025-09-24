自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄境外移入麻疹+1 衛生局：匡列接觸者250人

2025/09/24 19:30

高雄市衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照）

高雄市衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府衛生局今（24）日公布今年第4例境外移入麻疹確定病例，個案為20多歲本國籍男性，今（2025）年8月30日至9月4日曾到泰國旅遊，返國後9月17日出現發燒、咳嗽、鼻炎等症狀，19日出現紅疹就醫，22日醫院通報收治負壓隔離病房，昨（23）日因鼻咽拭子及尿液PCR檢驗陽性確診。

由於個案在可傳染期間，曾至苓雅區麗尊酒店餐廳用餐，衛生局已匡列接觸者250人，皆已完成健康關懷且目前未有疑似症狀，將健康監測至10月10日。

衛生局提醒民眾若與個案足跡重疊，應落實自我健康監測，麻疹患者於出疹前後4天即有傳染力，傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物感染，潛伏期7至18天，依患者出疹日推算可傳染期為9月15至23日。

高雄境外移入麻疹確定病例加1，衛生局已匡列接觸者250人。（高雄市衛生局提供）

高雄境外移入麻疹確定病例加1，衛生局已匡列接觸者250人。（高雄市衛生局提供）

由於麻疹傳染性極高，與確診者接觸後10至12天會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提請民眾如有疑似症狀應儘速聯繫在地衛生所協助安排就醫，勿自行前往醫療院所。

此外，家中若有年滿1歲幼兒，儘速到衛生所或合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免讓未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行地區。

衛生局呼籲民眾前往有麻疹疫情地區或工作頻繁接觸外國人，如不確定自己是否具麻疹免疫力，建議諮詢醫師評估自費接種1劑MMR疫苗需求，以降低感染風險。出國時留意個人手部及呼吸道衛生，進出公共場所或人多擁擠處應佩戴口罩，返國後3週內如有上述疑似症狀，應在聯繫後配合指示戴口罩就醫，主動告知醫師TOCC相關接觸史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中