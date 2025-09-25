自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4種澀柿問市 護眼族別錯過

2025/09/25 09:36

營養師高敏敏指出，柿子富含β-胡蘿蔔素，能轉換成維生素A，保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜組織健康；圖為牛心柿。（資料照）

營養師高敏敏指出，柿子富含β-胡蘿蔔素，能轉換成維生素A，保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜組織健康；圖為牛心柿。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕又到了柿子的季節，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享4種澀柿品種，適合脫澀後生食，或加工製成柿餅，營養師高敏敏則表示，柿子富含β-胡蘿蔔素，能轉換成維生素A，保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜組織健康，以及維他命C，能縮短感冒病程、加快傷口癒合。

澀柿品種

●牛心柿：為國內栽培面積最廣的澀柿，果形似牛心，果頂圓潤飽滿，口感爽脆甘甜，適合脫澀後生食。

●四周柿：果形扁平，果面有四條明顯刻痕，脫澀後多以軟柿吃法食用，又稱紅柿、軟柿，口感果肉豐富、軟綿，入口即化。
主要產地：臺中

●石柿：果實方正形、外皮較厚，具有蠟質層，主要作為柿餅原料，口感Q彈帶脆，甜度高。

●筆柿：長條如筆，尾端尖細，口感軟Q彈牙，甜味濃郁，脫澀後多以軟柿的吃法食用，或是製作成柿餅。

高敏敏提醒，柿子雖然營養，但也有些食用注意事項，切勿空腹享用柿子，也避免吃太多 以免造成消化不良、導致不舒服；若要跟蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合易影響消化。

高敏敏提到，由於柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。柿子鉀含量高，雖然能預防心血管疾病、降血壓、消水腫，但是有腎臟病且需限鉀者，不建議過度享用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

