自殺重返十大死因 衛福部推三層級防治策略

面對青壯年族群自殺攀升，衛福部強調須從家庭、社區、學校著手，並以三層級策略推動防治；示意圖。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕時隔14年自殺死亡再度擠進國人十大死因，根據衛福部統計，2024年全台自殺死亡人數達4062人，較前一年增加164人，增幅4.2%，每10萬人口約有17.4人因自殺死亡，其中15至64歲青壯年族群全面上升，世代壓力與心理健康風險不容忽視。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心今（24日）舉辦「接住每一道警訊：自殺防治的臨床實務與政策對話」研討會，聚焦政府行動、趨勢數據與臨床實務，剖析台灣自殺防治挑戰並提出政策建議。台灣自殺防治學會理事長呂淑貞指出，15至24歲、25至44歲與45至64歲族群自殺人數均比前年增加，女性上升幅度更明顯。進一步分析發現，自殺通報比雖逐年上升，2024年達11.8，但距離理想值15仍有差距。尤其男性死亡者近八成未曾進入關訪系統，高齡者生前通報比例更低，65歲以上僅17%。她強調，「很多人來不及被系統接住」，這是政策必須面對的挑戰。

面對青壯年自殺攀升，衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，防治需從家庭、社區、學校全面介入，並以三層級策略推動。

第一層是「救急」：包括1925安心專線、文字協談，以及新推出的「心理健康急救方案」，希望能像CPR般快速幫助危險個案。

第二層是「降低就醫門檻」：目前15至45歲民眾可享每年三次免費心理諮商，今年底全國將布建71處心理衛生中心，明年目標百家，提供初步支持並銜接醫療。

第三層則針對高風險族群特別是青少年學生，已推動「嚴重情緒障礙早期介入方案」，由專業團隊深入校園，並同步加強社會情緒教育，培養心理韌性。

衛福部推動的心理支持方案成效也逐漸顯現，陳柏熹說，自去年8月起擴大至45歲後，至今年5月已服務5.4萬人，接受處遇者在生活品質與壓力減輕上皆有改善。3次諮商不是解方，而是風險篩檢，能幫助辨識高風險個案並導入後續醫療。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

