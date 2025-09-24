自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

自殺重返十大死因 衛福部推三層級防治策略

2025/09/24 18:39

面對青壯年族群自殺攀升，衛福部強調須從家庭、社區、學校著手，並以三層級策略推動防治；示意圖。（記者邱芷柔攝）

面對青壯年族群自殺攀升，衛福部強調須從家庭、社區、學校著手，並以三層級策略推動防治；示意圖。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕時隔14年自殺死亡再度擠進國人十大死因，根據衛福部統計，2024年全台自殺死亡人數達4062人，較前一年增加164人，增幅4.2%，每10萬人口約有17.4人因自殺死亡，其中15至64歲青壯年族群全面上升，世代壓力與心理健康風險不容忽視。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心今（24日）舉辦「接住每一道警訊：自殺防治的臨床實務與政策對話」研討會，聚焦政府行動、趨勢數據與臨床實務，剖析台灣自殺防治挑戰並提出政策建議。台灣自殺防治學會理事長呂淑貞指出，15至24歲、25至44歲與45至64歲族群自殺人數均比前年增加，女性上升幅度更明顯。進一步分析發現，自殺通報比雖逐年上升，2024年達11.8，但距離理想值15仍有差距。尤其男性死亡者近八成未曾進入關訪系統，高齡者生前通報比例更低，65歲以上僅17%。她強調，「很多人來不及被系統接住」，這是政策必須面對的挑戰。

面對青壯年自殺攀升，衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，防治需從家庭、社區、學校全面介入，並以三層級策略推動。

第一層是「救急」：包括1925安心專線、文字協談，以及新推出的「心理健康急救方案」，希望能像CPR般快速幫助危險個案。

第二層是「降低就醫門檻」：目前15至45歲民眾可享每年三次免費心理諮商，今年底全國將布建71處心理衛生中心，明年目標百家，提供初步支持並銜接醫療。

第三層則針對高風險族群特別是青少年學生，已推動「嚴重情緒障礙早期介入方案」，由專業團隊深入校園，並同步加強社會情緒教育，培養心理韌性。

衛福部推動的心理支持方案成效也逐漸顯現，陳柏熹說，自去年8月起擴大至45歲後，至今年5月已服務5.4萬人，接受處遇者在生活品質與壓力減輕上皆有改善。3次諮商不是解方，而是風險篩檢，能幫助辨識高風險個案並導入後續醫療。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中