健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》膽囊切除≠無油人生 醫授2招輕鬆呷飽飽

2025/09/25 21:20

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，切除膽囊後，身體在面對大份量油脂時比較吃力，因此才會出現腹瀉、腹脹或噁心等不適症狀；情境照。（圖取自shutterstock）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，切除膽囊後，身體在面對大份量油脂時比較吃力，因此才會出現腹瀉、腹脹或噁心等不適症狀；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到要切除膽囊，第一個反應就是：「那以後是不是什麼油都不能碰？」秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，膽囊負責儲存與釋放膽汁來幫助消化油脂，但切除後，肝臟仍會持續分泌膽汁，只是沒有了「儲存槽」，膽汁會改以少量、持續的方式流入腸道；讓身體在面對大份量油脂時比較吃力，因此才會出現腹瀉、腹脹或噁心等不適。只要選擇好油並分散攝取就能輕鬆享受美食。

膽囊的功能與切除後影響

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，膽囊主要負責「儲存」和「濃縮」肝臟產生的膽汁，當我們吃進油脂食物時，膽囊會收縮擠出濃縮膽汁到十二指腸，幫助分解和吸收脂肪。膽囊切除後，肝臟依然會持續產生膽汁，但失去了「儲存槽」的功能！這意味著：

1.膽汁變成「細水長流」模式：不再有大量濃縮膽汁可以瞬間釋放，而是少量膽汁持續流入腸道。就像原本有個大水桶可以一次倒出大量水，現在只剩下細細的水龍頭慢慢滴水！

2.消化油脂的能力下降：當你突然吃進大量油脂食物時，身體無法立即提供足夠的膽汁來分解，就會出現消化不良的症狀。很多患者形容就像「身體突然不認識油脂了」！

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，身體無法立即提供足夠的膽汁來分解，就會出現消化不良的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，身體無法立即提供足夠的膽汁來分解，就會出現消化不良的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

常見不適症狀

膽囊切除後如果沒有做好飲食控制，身體會出現這些警訊：

●腹瀉：是最常見症狀，未完全消化的脂肪會刺激腸道，導致腹瀉、油便或大便呈現油膩感。有些患者形容大便「浮在水面上」或「沖不乾淨」，這就是脂肪吸收不良的表現！

●腹脹腹痛：尤其是右上腹部會有脹痛感，這是因為腸道努力消化過多脂肪造成的負擔。疼痛通常在飯後30分鐘到2小時內出現，特別是吃了油膩食物後更明顯。

●噁心想吐：身體對油脂的耐受度降低，即使是平常能接受的食物，現在也可能引起噁心感。

選擇好油並分散攝取

不是完全不能吃油，而是要「分散攝取」。關鍵在於改變吃油的方式！與其一餐吃大量油脂，不如將油脂分散到一整天的各餐中。比如早餐可以吃一點堅果、午餐加一些橄欖油、晚餐吃適量魚肉，讓身體有時間慢慢消化。

選擇「好油」很重要：優先選擇不飽和脂肪酸，如橄欖油、酪梨、堅果類，這些比動物油脂更容易消化。避免油炸食品、肥肉、奶油等飽和脂肪，因為這些會增加消化負擔。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，優先選擇不飽和脂肪酸，如橄欖油、酪梨、堅果類，這些比動物油脂更容易消化；示意圖。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，優先選擇不飽和脂肪酸，如橄欖油、酪梨、堅果類，這些比動物油脂更容易消化；示意圖。（圖取自freepik）

飲食建議低油烹調

●烹調方式要改變：改用蒸、煮、燉、烤等低油烹調方式，避免大火炒菜或油炸。如果要用油，建議用噴霧瓶控制用量，或使用不沾鍋減少用油需求。

●餐次安排很關鍵：改為少量多餐，每餐間隔3-4小時，讓消化系統有充分時間處理食物。

●觀察身體反應：每個人的耐受度不同，建議準備「食物日記」記錄吃了什麼、何時出現不適症狀，找出自己的飲食界限。

大部分患者經過適當調整後，都能重新享受美食，只是需要更聰明地選擇和搭配食物。如果症狀持續嚴重，一定要回診與醫師討論，找出最適合自己的飲食策略！

