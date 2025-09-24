自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

近8旬翁摔倒髖部骨折 術後復健難 醫警：骨鬆「沉默的疾病」

2025/09/24 18:14

成大醫院健康管理中心醫師蘇斐琳指出，骨質疏鬆症被稱為是沉默的疾病，民眾平時宜留意骨密度的檢測，及預防骨鬆提前報到的有效方法。（成大醫院提供）

成大醫院健康管理中心醫師蘇斐琳指出，骨質疏鬆症被稱為是沉默的疾病,民眾平時宜留意骨密度的檢測,及預防骨鬆提前報到的有效方法。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名79歲男性長輩平時健康良好，1次起床不慎滑倒，導致髖部骨折，就醫進一步檢查才發現他的骨質密度嚴重不足，屬於典型的骨質疏鬆症。雖然骨折手術順利完成，但術後併發肺炎與復健困難，生活品質明顯下降，需要家人長期協助與照顧。

成大醫院健康管理中心醫師蘇斐琳說明，骨質疏鬆被稱為「沉默的疾病」，因為在骨折發生之前幾乎沒有症狀，但發生的後果卻十分嚴重。據統計，65歲以上的髖部骨折患者，1年內死亡率可達20%，更可能造成長期臥床、生活無法自理，增加家庭照護和醫療費用負擔。

而骨質疏鬆的高風險族群包括：停經後女性、65歲以上男性、體重過輕或缺乏運動者、長期抽菸或酗酒者，以及患有糖尿病、甲狀腺疾病或長期使用類固醇藥物的患者。這些族群若未及早檢查，可能因一次小意外導致骨折，進而造成不可逆的傷害。

蘇斐琳指出，診斷骨質疏鬆的黃金標準是「雙能量X光吸收儀骨質密度檢查（DXA）」，此檢查快速、無痛，輻射劑量也低於1次胸部X光，能精確評估骨質密度。目前健保給付主要針對「已經骨折」的病人或嚴重高風險族群，民眾可依個人情況與醫師討論是否安排檢查，有助及早了解自身骨骼狀況，並採取合適的健康管理或介入處置。

她說，人體骨骼在30歲前達到高峰，後續隨著年齡增加，骨質密度逐年減少。根據國民健康署調查，50歲以上民眾的骨質疏鬆比率為8.1%，其中女性高於男性，平均每10位女性就有1位患有骨質疏鬆。骨質疏鬆並非無法避免，透過均衡飲食（攝取足夠鈣質與維生素D）、規律運動（特別是負重與阻力運動）、戒菸限酒、改善居家防跌措施，以及定期骨質檢測，都能大幅降低骨折發生率。

蘇斐琳強調預防勝於治療，通常骨折後需承受長時間的復原和照護，應從日常生活中開始關心骨骼健康，與專科醫師討論，適時安排骨質密度檢查，提前掌握身體骨質狀況，守護行動力與生活品質。

