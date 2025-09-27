自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》喝氣泡水很享瘦？ 研究：天方夜譚

2025/09/27 07:24

根據最近科學研究的結果顯示，氣泡水好像沒有這麼神奇的減重功效；示意圖。（圖取自freepik）

根據最近科學研究的結果顯示，氣泡水好像沒有這麼神奇的減重功效；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有媒體引述研究撰寫「喝氣泡水能加速脂肪燃燒，幫助瘦身減重」？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成查閱原始資料發現，這套理論是根據氣泡水能加快身體對血糖的利用就像是血液透析，而事實上血液透析患者的影響都相當有限，想用這招減重根本異想天開。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，氣泡水之所以被認為能夠幫助減重，主要有兩個因素：喝下去有飽足感，好像比較能壓抑食慾；好像能加快消化，甚至可能降低血糖，但根據最近科學研究的結果顯示，氣泡水好像沒有這麼神奇。

喝氣泡水可以降血糖嗎？

陳奕成指出，該文章提到的《BMJ》醫學期刊中分析，醫師把「喝氣泡水」後消耗熱量的效果，拿來跟「血液透析」相對照。因為氣泡水中的二氧化碳，在體內會轉換成碳酸氫鹽，和血液透析的過程類似，都會讓血液環境稍微變「鹼性」，理論上可以加快身體對於血糖的利用。但實際上，實驗結果發現效果相當有限。

陳奕成說，以透析病人為例，在4小時的透析過程中，血糖下降量大約只有9.5公克。連血液透析對血糖的變化都這麼小，想靠氣泡水就達到減肥效果，根本就是天方夜譚。

喝氣泡水反讓你吃更多

陳奕成表示，2018年英國阿斯頓（Aston）大學的實驗讓受試者在喝完氣泡水的10分鐘後，抽血檢測體內的飢餓素，再記錄一整天的飲食。喝了氣泡水血液中的飢餓素上升 50%，更驚恐的是，有喝氣泡水的那天，受試者比沒喝的日子平均還要多吃120大卡。所以氣泡水不止不會讓人吃少一點，反而可能會讓人更餓，吃進更多熱量。

陳奕成說，在門診鼓勵孩子用氣泡水來取代含糖飲料，不是因為「減重神器」，而是它能幫助孩子慢慢告別過多的糖分。規律運動+均衡飲食，才是減重和維持健康體重的核心。而無糖的氣泡水不會讓孩子變胖，只是沒有網路文章的減重神奇效果，不過好好利用的話，還是可以陪伴孩子養成健康的飲食習慣。

