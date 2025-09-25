自由電子報
護眼顧齒

健康網》慢性病患慎防「突看不見」醫：慢性病恐釀眼中風

2025/09/25 16:18

在日前有名人自曝「突然看不見」後，不少人承認過去有類似經驗。（圖取自freepik）

在日前有名人自曝「突然看不見」後，不少人承認過去有類似經驗。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也曾有過「突然看不見」的經驗嗎？日前有男星突然視力喪失，遮住一眼時發現另一眼是全黑的。日前55歲的男演員秦楊自曝「突然看不見」，引發大眾對於黑朦症以及眼中風等眼部相關疾病之討論

醫師徐浩恩在臉書說明，近日遇到一位年紀約為55歲的患者，視力像燈泡閃爍幾次，就一片漆黑，再也看不到，而這過程只有幾分鐘而已。

徐浩恩解析，「眼中風」翻譯成白話，就是眼睛血管堵塞，血流中斷，視力就瞬間變差，甚至直接失明。按照血管被塞住的類型和，分成動脈／靜脈阻塞；按位置又分成中央／分支血管。但共同點，就像是眼睛被拔插頭，然後瞬間斷電，於是視力就沒了。

該部位血流中斷，對應的視野和視力就受損。病患是視網膜中央供應黃斑部的動脈塞住，於是原本深黃色的黃斑部，變成一片蒼白，視力連光線都看不到了。

徐浩恩說明，眼中風是其他疾病導致血管堵塞，眼睛，是受害者，不是兇手，兇手可能是：糖尿病、高血壓、高血脂、膽固醇、頸動脈狹窄、免疫疾病導致血栓、心臟瓣膜脫垂導致亂流等等，這些會讓身體產生血管狹窄、小型血塊（血栓）的疾病。

徐浩恩表示要預防眼中風，積極治療全身性疾病很重要，「眼睛往往是其疾病的受害者。」而眼中風，就算運氣很好，能在發病後黃金6到8小時內，緊急治療，去嘗試疏通塞住的血管，也不一定能成功。最後徐浩恩總結，「預防勝於治療，如果您有慢性疾病，尤其是心血管、免疫或是代謝疾病，一定要積極治療，保健養生，才不會讓原本無辜的眼睛，成為下一個受害者。」

男演員秦揚自曝突然看不見，就醫檢查推測應是黑朦症。（秦揚提供）

男演員秦揚自曝突然看不見，就醫檢查推測應是黑朦症。（秦揚提供）

