健康網》享受美味別再「醬」了！ 隱藏調味3大雷區別誤踩

國健署指出，飲食中添加過多醬料，代表攝取太多油脂、熱量、精製糖與鈉，也易增加肥胖、高血壓與代謝症候群等疾病風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡享受美食的你，總愛依賴各式調味，覺得才能吃得滿足？對此，國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，台灣料理常見各式醬料搭配，雖然調味料增添風味，但很多都是高鈉、高糖、高油的「3高」組合，一餐吃下來，無形之中也會增加身體健康負擔。

國健署表示，飲食中添加過多醬料，代表攝取過度油脂、熱量、精製糖與鈉，也易增加肥胖、罹患高血壓與代謝症候群等疾病的風險；並提出常見3類隱藏「3高醬料」，建議日常調味料多注意：

●高鈉：如醬油、魚露等，多吃可能增加心臟、血管負擔、造成血壓升高。

●高鈉+高糖：如味噌、豆瓣醬、番茄醬、甜辣醬、甜麵醬等，屬於精製糖調味，攝取過多增加代謝症候群風險。

●高油脂+高糖：如花生醬、芝麻醬、巧克力醬等，油脂、糖分含量高，攝取熱量易破表。

天然食材減鹽又減糖

此外，國健署進一步提及，想要吃得夠味，其實不用「醬」也能做到，推薦可使用以下天然食材，除可增香提味，也能達到減糖減鹽的目的，風味層次更豐富：

●蔬菜：如蔥、薑、蒜、九層塔等，增香提味不必多用鹽。

●水果：如檸檬、金桔，以酸味提鮮，減少鹽與糖的需求。

●香料粉：如胡椒、孜然、薑黃粉，替嗅、味覺帶來豐富層次感。

另，國健署也強調，營養師建議，想要養成健康飲食習慣，可採循序漸進方式，不妨從醬料減半開始，均衡、多元攝取六大類原型食物，便能吃得清爽，也替健康加分。

國健署表示，想要吃得夠味，其實不用「醬」也能做到。推薦使用天然食材，除可增香提味，也能達到減糖減鹽的目的；示意圖。（圖取自freepik）

