健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》餐後動一動阻血糖飆升！ 法國百萬網紅推4運動

2025/09/24 17:50

餐後活動小技巧，可以降血糖，專家推荐坐著或站著時，雙腳反覆抬起腳跟，這個運動簡單，適合在辦公室或教室進行；圖為情境照。（圖取自freepik）

餐後活動小技巧，可以降血糖，專家推荐坐著或站著時，雙腳反覆抬起腳跟，這個運動簡單，適合在辦公室或教室進行；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾吃麵包或甜點後，體內有太多澱粉、糖分時，血糖會快速上升，一旦血糖下降時，會增加飢餓感與對甜食的渴望。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，這時候不需要大費周章到健身房或慢跑，只要在餐後簡單運動，就能降低血糖飆升。她歸納4個簡單運動，讓民眾在日常中輕易實踐。

潔西．伊喬斯佩近期在其YT頻道「控糖革命」上發「飯後這樣動一動改變一切」影片，教導餐後小運動可以控制血糖，這個影片吸引195萬人次觀看。

她在影片中分享，當人體進食後，澱粉與糖分進入血液，血糖濃度迅速上升。血糖飆升會帶來一些影響，包括：引發發炎；造成糖化反應（加速老化）；促使胰島素大量分泌；在血糖下降時，會增加飢餓感與對甜食的渴望；讓人感到疲倦。長期下來，這些反應會增加慢性病的風險。

餐後活動更健康

她說，這個時候如果可以在餐後啟動肌肉，就能把葡萄糖直接轉成能量，而不是留在血液裡造成問題。因為肌肉收縮時，能在不需要胰島素的情況下，直接吸收葡萄糖，長期下來，能改善能量狀態，也有助於健康老化。因此，她歸納4項有助於降低血糖的餐後運動：

●踮腳提踵（Calf Raises）

坐著或站著時，雙腳踩穩地面，反覆抬起腳跟，持續5至10分鐘。研究顯示，小腿的「比目魚肌」對吸收血液中的葡萄糖特別有效，能顯著降低餐後血糖。這個運動簡單、不引人注意，適合在辦公室或教室進行。

●餐後散步

一項研究比較「餐後散步」與「靜坐休息」對血糖的影響，結果顯示，散步能明顯降低餐後血糖。

原因很簡單，走路時，腿、手臂、軀幹的肌肉都在收縮，這些肌肉會立刻從血液中抓取葡萄糖轉換成能量。你只需要走10分鐘就有幫助，可以在用餐後90分鐘內，找同事一起走走，或是在辦公室上下樓梯。

●間歇深蹲

科學實驗比較「餐後30分鐘散步」與「每45分鐘做10下深蹲，持續9小時」，結果後者更能長時間降低血糖。當然，不需要真的堅持9小時。你可以在餐後45分鐘做一組10下深蹲，隔1小時後再做1次，能幫助控制血糖。

●做家事

其實，最簡單的方法就是餐後順手做一點家事。吃完飯後，可以收拾廚房、折衣服，甚至拿吸塵器打掃 15 分鐘。研究顯示，這樣的小動作也能顯著減少餐後血糖飆升。

只要在餐後安排這些日常的「小運動」，就能幫助身體更有效地處理碳水化合物。

