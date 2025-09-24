健康網》繼川普建議喝漂白水治新冠 專家搖頭：止痛藥又拿來說嘴

「泰諾」（Tylenol）止痛藥爭議，引起全球譁然，科普專家葉綠舒直批，「不可信」。（取自維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普大剌剌地告訴國民：「不要吃泰諾止痛藥，會導致妳的孩子罹患自閉症。」科普專家葉綠舒直批，「不可信」，他提醒大家不要忘了在新冠肺炎疫情時，曾告訴民眾喝漂白水可以治療世紀難纏病毒。

葉綠舒在方格子發表，她查閱期刊發現，一些研究發現懷孕時服用普拿疼可能與自閉症（ASD）以及過動症（ADHD）有關，但是後續的研究發現，如果把遺傳因素排除，其實看不出關連性。其中有爭議的應該是2022年這篇研究，指出懷孕時服用含乙醯胺酚（Acetaminophen）止痛藥，可能與一些神經發育的疾病有關。

不過，葉綠舒指出，2024年的研究則顯示，懷孕時服用泰諾止痛藥，與ASD、ADHD或其他神經發育相關的疾病沒有關連。他們調查了超過248萬名介於1995到2019年出生於瑞典的孩子，並追蹤直到2021年。

葉綠舒嘲諷川普，他忙著諄諄告誡眾人不要吃泰諾止痛藥，可能忘了當年的「喝漂白水說」，因為一般普羅大眾和他一樣對科學沒有概念，據說還有人聽了他的漂白水建議，咕嚕嚕喝下肚，結果被送進急診。

川普這次還言之鑿鑿，建議服用亞葉酸（leucovorin）可以治療ASD，葉綠舒說，亞葉酸是針對那些有「腦葉酸缺乏症狀」的子群體，可能改善語言、言語溝通障礙，並不是「普遍治療ASD的萬能丹」。

葉綠舒解釋，目前臨床試驗樣本數較小、研究還在初期階段，尚未有強力證據顯示所有ASD個案都會受益。

