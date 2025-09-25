健康網》聲帶手術前忽略4大風險 醫：術後恐不如預期

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，聲帶手術4大風險，千萬別輕忽；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當「聲音改變」的狀況已影響到生活或工作，聲帶手術往往成為必要的治療選項，但許多人也因此感到焦慮，擔心術後聲音不如預期。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，聲帶手術雖然相對安全，仍可能面臨4個主要風險，包括：聲音品質改變甚至比術前更沙啞、疤痕或沾黏影響聲帶振動、短期甚至永久性的發聲障礙，以及全身麻醉相關的併發症。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，聲帶手術的主要風險：

1.聲音品質改變或不如預期：這是聲帶手術最常見的風險！即使手術技術完美，每個人的聲帶結構和癒合反應都不同，可能導致術後聲音與期望不符。有些患者可能發現聲音變得比術前更沙啞、音域變窄，或是音色發生不可逆的改變。特別是追求完美音質的專業歌手，可能會對細微的音色變化感到不滿意。

2.聲帶疤痕形成或沾黏：聲帶是由非常細緻的黏膜覆蓋，任何手術都可能在癒合過程中形成疤痕組織！疤痕會讓聲帶變得僵硬，影響正常的振動模式，導致聲音粗糙或發聲困難。更嚴重的情況是兩側聲帶發生沾黏，這會嚴重影響呼吸和發聲功能。雖然現代手術技術已經大幅降低疤痕形成的機率，但仍有約2-5%的風險。術後的正確護理和語言治療對預防疤痕形成非常重要。

3.暫時性或永久性發聲障礙：手術後的腫脹和發炎反應可能導致暫時性的發聲困難，這通常在術後幾週內會逐漸改善。但在聲帶惡性腫瘤或是癌前病變的切除手術後，由於傷口範圍較大，且手術目的為完整切除而非保留聲音，可能會出現永久性的發聲問題，包括聲音嘶啞、音量減小、發聲困難等等。

4.麻醉和手術相關併發症：雖然聲帶手術本身風險相對較低，但全身麻醉仍有其固有風險，包括過敏反應、呼吸道併發症、心血管問題等。特別是在插管和拔管過程中，可能對聲帶造成額外的創傷。術後也可能出現噁心、嘔吐、喉嚨痛、暫時性聲音改變等不適。牙齒損傷、舌頭或嘴唇受傷也是可能的併發症，發生率約為0.1-0.5%。

胡皓淳提醒，選擇合適的手術時機也很重要！避免在感冒、過敏發作或聲帶發炎時進行手術。吸菸者術前1-2週開始戒菸，如果有咽喉胃酸逆流的情形必須事先控制，充分休息，保持良好的身體狀況，都能有效降低手術風險。

