自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不只保命還能「重建」人生 北榮3D列印技術拼回患者下顎骨

2025/09/24 17:16

北榮口腔顎面外科主任吳政憲（左）、28歲的林先生（右）分享治療成果。（記者邱芷柔攝）

北榮口腔顎面外科主任吳政憲（左）、28歲的林先生（右）分享治療成果。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕對口腔癌患者來說，手術雖能保命，卻常得付出外觀與功能受損的代價，少了下顎骨，不僅咀嚼、說話困難，更影響自信與人際關係。台北榮總口腔顎面外科團隊今（24日）發表最新成果，運用電腦輔助設計（CAD）、數位手術規劃與3D列印技術，將小腿腓骨「直的骨頭折成U型」拼回下巴，協助一名切除2/3下顎骨的口腔癌第四期患者，重建下顎骨與顳顎關節，讓病人不僅活下來，更能恢復外觀與功能。

北榮口腔顎面外科主任吳政憲表示，口腔癌、頭頸癌存活率提升後，患者最在意的就是「能不能重建人生」。傳統重建多仰賴醫師經驗，現在透過數位科技，術前可用斷層掃描、核磁共振進行虛擬手術規劃，術中再結合導航系統與3D列印導板，製作符合個人解剖的植入物，搭配顯微皮瓣與人工植牙，就能兼顧外觀與口腔功能，大幅縮短復原時間。

28歲的林先生分享，他因罕見的骨肉瘤必須切除大部分下顎骨，以往需要分階段重建，在北榮團隊協助下，透過新技術一次完成切除與重建，減少等待植牙的時間，也避免長期因外觀與進食困擾而影響生活，「既然遇到了就得面對，相信醫師的安排，就是最好的選擇。」

吳政憲指出，北榮自2001年起導入電腦輔助技術，現在已能把直腿骨切割、翻轉、折疊成U型，再銜接人工關節，「就像拼積木一樣」，幾乎能還原原貌。他坦言，目前仍以分階段治療為主，但若腫瘤惡性度低、預後良好，就有機會同步完成切除與重建，讓患者不只「活下來」，更能「活得好」。

3D手術設計，術中結合導航、人工顳顎關節及腓骨皮瓣重建，術後影像分析。（北榮提供）

3D手術設計，術中結合導航、人工顳顎關節及腓骨皮瓣重建，術後影像分析。（北榮提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中