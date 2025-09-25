自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》8月增1族群接種 肺炎鏈球菌疫苗一次看懂

2025/09/25 17:58

進入秋季，呼吸道相關疾病疫情恐升高；疾管署與北市衛生局提醒，高風險族群建議接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖取自shutterstock）

進入秋季，呼吸道相關疾病疫情恐升高；疾管署與北市衛生局提醒，高風險族群建議接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕秋季到來，與呼吸道有關的傳染病很可能進入流行期。肺炎鏈球菌疫苗在近日開始接種，疾管署表示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合資格民眾儘速前往接種，減少疾病威脅。另外，疾管署在8月宣布將55-64歲原住民增列為公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（13價疫苗）實施對象，也就是，55-64歲原住民將可公費接種2劑肺炎鏈球菌疫苗。若符合公費資格，建議前往接種。

為什麼要接種肺炎鏈球菌疫苗？

疾管署表示，肺炎鏈球菌是一種革蘭氏陽性的鏈球菌，常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏，以及與患者親密接觸、觸摸被污染物品等方式傳染。

一旦感染流感等呼吸道病毒或罹患慢性病等致免疫力下降，肺炎鏈球菌便容易趁虛而入，侵入呼吸道或血液，引發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重病症，統稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），而65歲以上及接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤、先天或後天免疫功能不全等民眾更為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群。

接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

誰能夠打公費疫苗？

疾管署表示，65歲以上長者、19歲以上IPD高風險對象、65歲以上機構住民及洗腎患者、55-64歲原住民，皆屬於公費施打對象。同時目前開放13價、23價兩種肺炎鏈球菌疫苗接種。

可能的副作用有痠痛、溫熱感，或是發燒、全身倦怠以及肌痛等。且若接種當天有發燒或其他急性症狀，宜延後接種。

另須注意接種時間間隔

曾接種過1劑PCV13/15者，間隔至少1年可接種1劑PPV23；高風險對象間隔8週；從沒有接種過者，可在接種1劑PCV13後，間隔至少1年可接種1劑PPV23；高風險對象間隔8週；曾接種1劑PPV23並且間隔1年者，可接種1劑PCV13；若接種PCV13/15即已有完整保護力。

高風險族群

北市衛生局表示，肺炎鏈球菌的高風險對象有：

●脾臟功能缺損。

●先天或後天免疫功能不全。

●人工耳植入。

●腦脊髓液滲漏。

●一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

若不確定自己是否符合，請向醫師諮詢。同時，若是不確定自己有沒有接種過，可透過可至「健康存摺」APP，或是北市任一健康服務中心（衛生所）或合約醫療院所查詢接種紀錄。提醒您在出發前往合約院所前，請務必先行致電詢問是否符合公費補助對象及確認院所疫苗庫存。

