自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》看見自己力量和脆弱 心理師：不完美才是最真實

2025/09/27 14:31

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，不完美才是最真實的狀態，能同時看見自己的力量和脆弱，才是真正的韌性；情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，不完美才是最真實的狀態，能同時看見自己的力量和脆弱，才是真正的韌性；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多爸爸、媽媽面對孩子狀況的起伏，很容易自責，有時候會問：「是不是我做得不夠好？」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，其實這和我們習慣談的「抗壓性」或「正能量」很像，總覺得自己要隨時更堅強、更穩定，不能軟弱。他提到，其實不完美才是最真實的狀態，能同時看見自己的力量和脆弱，才是真正的韌性。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，社會上對「抗壓性」的期待，常常等同於：遇到困難時要冷靜、心平氣和，甚至把憤怒轉化為力量。但現實中，挫折忍受和問題解決固然重要，卻不是每個人都能在第一時間做到「完美反應」。我們更習慣檢討自己，卻忽略了：能不能允許自己好好休息？能不能承認自己也會低落、生氣或失望？

黃閎新指出，很多人心裡並不真的允許休息。我們在不同角色裡被期待承擔責任：父母、伴侶、同事、子女……好像一停下來就代表不負責任。可是如果沒有一個安全的空間，誰能真的把所有負能量收得乾乾淨淨？

黃閎新提到，有時候，「不完美」才是最真實的狀態。允許自己偶爾無力、焦慮、難過，並不等於擺爛。就像我們會對孩子說「沒關係，先休息一下，再繼續努力」，同樣的態度也可以用在自己身上。接納那些不舒服的情緒，是一種面對自己的誠實，而這份誠實，反而能讓人更長久地堅持下去。

黃閎新補充，我們常常期待自己有能力解決所有挑戰，但其實，不需要苛求每一秒都充滿正能量。正因為人生有高低起伏，才需要把「停下來、整理自己」當成抗壓的一部分。能同時看見自己的力量，也看見自己的脆弱，這才是真正的韌性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中