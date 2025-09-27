健康網》看見自己力量和脆弱 心理師：不完美才是最真實

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，不完美才是最真實的狀態，能同時看見自己的力量和脆弱，才是真正的韌性；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多爸爸、媽媽面對孩子狀況的起伏，很容易自責，有時候會問：「是不是我做得不夠好？」台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，其實這和我們習慣談的「抗壓性」或「正能量」很像，總覺得自己要隨時更堅強、更穩定，不能軟弱。他提到，其實不完美才是最真實的狀態，能同時看見自己的力量和脆弱，才是真正的韌性。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，社會上對「抗壓性」的期待，常常等同於：遇到困難時要冷靜、心平氣和，甚至把憤怒轉化為力量。但現實中，挫折忍受和問題解決固然重要，卻不是每個人都能在第一時間做到「完美反應」。我們更習慣檢討自己，卻忽略了：能不能允許自己好好休息？能不能承認自己也會低落、生氣或失望？

黃閎新指出，很多人心裡並不真的允許休息。我們在不同角色裡被期待承擔責任：父母、伴侶、同事、子女……好像一停下來就代表不負責任。可是如果沒有一個安全的空間，誰能真的把所有負能量收得乾乾淨淨？

黃閎新提到，有時候，「不完美」才是最真實的狀態。允許自己偶爾無力、焦慮、難過，並不等於擺爛。就像我們會對孩子說「沒關係，先休息一下，再繼續努力」，同樣的態度也可以用在自己身上。接納那些不舒服的情緒，是一種面對自己的誠實，而這份誠實，反而能讓人更長久地堅持下去。

黃閎新補充，我們常常期待自己有能力解決所有挑戰，但其實，不需要苛求每一秒都充滿正能量。正因為人生有高低起伏，才需要把「停下來、整理自己」當成抗壓的一部分。能同時看見自己的力量，也看見自己的脆弱，這才是真正的韌性。

