改善睡眠質量、緩解肌肉痙攣 按摩足部可考慮搭配這

睡前用鎂油進行5分鐘足部按摩，可帶來4項顯著健康益處。圖為用油按摩腳示意圖。（擷自X@WisdomHealth_）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕所謂按摩不單能讓身體放鬆，還能帶來多種健康益處。印度時報（TOI）指出，睡前用鎂油進行5分鐘足部按摩，可帶來4項顯著健康益處。

第一項益處是改善睡眠品質。鎂能調節大腦中的化學物質，幫助神經系統放鬆，進而促進睡眠。將鎂油塗抹於雙腳，可使身體透過皮膚吸收鎂元素，有助於產生神經傳導物質GABA。GABA能降低神經活動並促進放鬆。

定期使用鎂油進行足部按摩，可養成睡前放鬆的習慣。另外鎂能調節與睡眠質量相關的褪黑素的生成，褪黑素決定了人的睡眠-覺醒週期。

第二項益處是緩解肌肉痙攣。長時間站立或行走的人，往往在1天結束時感到肌肉痙攣和雙腳疲勞。鎂具有舒緩肌肉功效，並能有效緩解痙攣，因此常用於治療肌肉痙攣。

在進行輕柔的足部按摩時，塗抹鎂油可以緩解足部疼痛，並放鬆踝關節和腿部的肌肉。該方法還能幫助放鬆過度緊張的肌肉，緩解腿部不適。

第三項益處是促進血液循環。在足部按摩過程中使用鎂油，可促進血液循環，從而改善足部健康和全身的血液循環。良好的血液循環有助於減輕水腫，並舒緩足部和下肢的肌肉緊張。

除了人體內部血液循環外，鎂也對外部皮膚很有用。鎂的抗炎特性能夠減輕皮膚發炎，以舒緩皮膚不適。經常使用鎂油還能增強身體的自然修復能力，促進組織修復，緩解疲勞和輕微損傷引起的疼痛。

第四項益處是減少壓力。使用鎂油按摩足部，能有效緩解壓力，降低皮質醇水平，並促進血清素分泌，進而改善情緒。

在鎂油中添加薰衣草等芳香精油，更能增強其舒緩功效。這種組合營造出安寧的睡眠環境，對身心健康都有益處。緩解心理壓力有助於保持平靜的心態，從而避免因焦慮和胡思亂想而導致的睡眠障礙。

