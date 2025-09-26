限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》中秋烤肉控必看！ 營養師推烹調3招風味天然又健康
〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，烤肉派對計畫是不是已經準備好了呢？Cofit總營養師張宜婷分享說明，面對滿桌的肉品，你是否也在猶豫，到底要怎麼選，才能既享受美味，又不怕發胖或損害心血管？對此，建議挑選肉品時，選擇脂肪較少部位；以植物性蛋白質或海鮮替代；使用蔥薑蒜、檸檬汁等自製醬料；烹調選料只要掌握這3招，就能安心享用天然美味顧健康。
張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，其實烤肉只要挑對食材，也能吃得健康又美味，並具體提出以下3撇步：
請繼續往下閱讀...
●選擇脂肪少的部位：建議優先挑選脂肪含量較少的部位，例如：雞胸肉或豬里肌肉。這些部位每100公克約含180大卡。相較於五花肉或牛肋條，這些部位的脂肪含量低，有助於減少飽和脂肪的攝取，對心血管健康更有幫助。
●加入植物性蛋白／海鮮：豆腐等植物性蛋白質是很好的替代選擇，每100公克的熱量不到200大卡，且富含膳食纖維和植物性營養素，有助於腸道健康。此外，海鮮如魚、蝦、透抽等，每100公克的熱量大約100大卡，不僅熱量較低，還富含優質蛋白質和不飽和脂肪酸，有助於促進新陳代謝和維持心血管健康。⠀
●聰明挑醬料：市售的烤肉醬通常含有較多的糖份和鈉，每湯匙（約刷3-4下的份量）熱量約50大卡，鈉含量高達400毫克，等同於成年人每日建議鈉攝取量的1/6。如果要控制鹽份和熱量的攝取，不妨嘗試用大蒜、薑、蔥、檸檬汁或果醋自製醬汁，不僅更健康，還能為烤肉增添自然的香氣和風味。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應