健康網》中秋烤肉控必看！ 營養師推烹調3招風味天然又健康

Cofit總營養師張宜婷說明，相較於雞胸肉、豬里肌肉，五花肉或牛肋條脂肪含量不低，挑選肉品時應避免；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，烤肉派對計畫是不是已經準備好了呢？Cofit總營養師張宜婷分享說明，面對滿桌的肉品，你是否也在猶豫，到底要怎麼選，才能既享受美味，又不怕發胖或損害心血管？對此，建議挑選肉品時，選擇脂肪較少部位；以植物性蛋白質或海鮮替代；使用蔥薑蒜、檸檬汁等自製醬料；烹調選料只要掌握這3招，就能安心享用天然美味顧健康。

張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，其實烤肉只要挑對食材，也能吃得健康又美味，並具體提出以下3撇步：

請繼續往下閱讀...

●選擇脂肪少的部位：建議優先挑選脂肪含量較少的部位，例如：雞胸肉或豬里肌肉。這些部位每100公克約含180大卡。相較於五花肉或牛肋條，這些部位的脂肪含量低，有助於減少飽和脂肪的攝取，對心血管健康更有幫助。

●加入植物性蛋白／海鮮：豆腐等植物性蛋白質是很好的替代選擇，每100公克的熱量不到200大卡，且富含膳食纖維和植物性營養素，有助於腸道健康。此外，海鮮如魚、蝦、透抽等，每100公克的熱量大約100大卡，不僅熱量較低，還富含優質蛋白質和不飽和脂肪酸，有助於促進新陳代謝和維持心血管健康。⠀

●聰明挑醬料：市售的烤肉醬通常含有較多的糖份和鈉，每湯匙（約刷3-4下的份量）熱量約50大卡，鈉含量高達400毫克，等同於成年人每日建議鈉攝取量的1/6。如果要控制鹽份和熱量的攝取，不妨嘗試用大蒜、薑、蔥、檸檬汁或果醋自製醬汁，不僅更健康，還能為烤肉增添自然的香氣和風味。

Cofit總營養師張宜婷指出，市售烤肉醬通常含有較多的糖份和鈉，每湯匙鈉含量高達400毫克，等同於成年人每日建議鈉攝取量的1/6；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法