健康網》想保健大腦別踩這些雷 醫授保持大腦健康的秘訣
〔健康頻道／綜合報導〕大腦是身體最重要的器官之一，保護大腦不僅能維持專注力，還能保持最佳的心理狀態，還可延長壽命。即使如此，不少民眾仍沒有注意自己日常的行為，有可能正在損傷大腦。專家提醒，不斷地學習新事物、避免攝取促進發炎的食物、為身體排毒等，都是保健大腦健康的良方。
《CNBC》報導，精神科醫師丹尼爾．艾蒙（Dr. Daniel Amen）接受播客節目訪問中表示，自己過去也有很多壞習慣，包括每晚只睡4個小時，與體重過重等，也從未真正思考過大腦的健康問題。
艾蒙在節目上坦言，即便接受多年精神科醫師訓練，直到1991年在診所開始提供大腦影像檢測後，他親自掃描自己的大腦，發現狀況並不理想，此後，他才真正重視自己的大腦健康。
為了改善大腦健康，艾蒙在日常生活中做出重大改變，並決心將所學分享給更多人。他已經撰寫了多本相關著作，其中包括《改變你的大腦，改變你的疼痛》（Change Your Brain, Change Your Pain）。
想要保健大腦，以下是艾蒙建議的一些做法：
●運動
●學習新事物
●在飲食中攝取Omega-3脂肪酸
●避免促進發炎的食物。例如，糖與加工食品。
●了解自己的基因健康史。這項做法有助於提早制定預防計畫，避免家族疾病的發生。
●保持充足睡眠
●不要邊開車邊傳簡訊。他提醒，在車禍中更容易造成頭部外傷，對大腦會有長期影響。
●避免毒素。例如毒品與過量酒精。
●為身體排毒。尤其可透過使用三溫暖（桑拿）來促進代謝。
●不要完全相信大腦告訴你的負面想法。從心理健康角度來看，大腦傳遞的自我否定訊息，不代表是真的。
●了解自己的維生素D水準，必要時加以改善。
艾蒙總結，民眾要學會從日常生活中愛護並照顧大腦，重視它，並避免一切可能傷害它的事情。
