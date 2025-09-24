自由電子報
健康 > 杏林動態

救回近百人命！ 廖偉霖獲全台最佳心肌梗塞緊急救護員

2025/09/24 16:33

桃園市消防局高級救護技術員廖偉霖榮獲台灣心肌梗塞學會主辦的「第4屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」。（桃園市消防局提供）

桃園市消防局高級救護技術員廖偉霖榮獲台灣心肌梗塞學會主辦的「第4屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」。（桃園市消防局提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台灣心肌梗塞學會主辦的「第4屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」獲獎名單出爐，桃園市政府消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，以專業表現與奉獻精神榮獲殊榮，為桃園消防增添榮耀。

服務年資14年的廖偉霖，領有高級救護技術員資格，服務期間全力投入緊急救護工作，迄今已為疑似急性心肌梗塞患者完成超過160件到院前12導程心電圖判讀與傳輸，更從95件心肺功能停止案件中成功搶回患者生命，其中20件患者康復出院且神經功能良好（含13件心肌梗塞病例）；他在急救現場的冷靜判斷與精準技術，不僅挽回生命，更守護了許多家庭。

桃園市政府消防局於2019年起於救護車上配置心電圖機，讓救護人員於病患到院前可先執行12導程心電圖並將影像上傳供醫師判讀，到院後安排患者及時接受治療，降低失能及死亡率。

桃園市消防局局長龔永信指出，在急性心肌梗塞的搶救過程中，時間往往決定存活與康復的關鍵，桃園消防同仁運用12導程心電圖，能在院前將患者的心電圖變化傳給後送醫院，讓醫院端可提早啟動準備與治療流程，這樣的銜接，不僅能大幅縮短急診處置時間，更有助於病人及時接受進階治療，降低死亡與失能風險。

對於廖偉霖榮膺「金心獎」肯定，龔永信除了表達祝賀，也讚許偉霖在緊急救護第一線的用心付出與優異表現，也希望藉此鼓舞救護同仁士氣，更期許同仁們能以偉霖為標竿，共同提升病患到院前的緊急救護品質，挽救更多寶貴生命。

廖偉霖迄今已為疑似急性心肌梗塞患者完成超過160件到院前12導程心電圖判讀與傳輸，更從95件心肺功能停止案件中成功搶回患者生命。（桃園市消防局提供）

廖偉霖迄今已為疑似急性心肌梗塞患者完成超過160件到院前12導程心電圖判讀與傳輸，更從95件心肺功能停止案件中成功搶回患者生命。（桃園市消防局提供）

