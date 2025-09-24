自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬婦全身痠痛、手腳無力 原來是「纖維肌痛症」上身

2025/09/24 15:57

台中陳姓婦人經過高壓氧治療後，疼痛症狀顯著改善。（記者陳建志攝）

台中陳姓婦人經過高壓氧治療後，疼痛症狀顯著改善。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕63歲陳姓婦人在服飾店工作，經常要站立走動，不過近3年來卻經常全身莫名痠痛、手腳無力，連走路都要靠拐杖才能勉強支撐，但看過多科醫師始終無解，直到日前才診斷出罹患「纖維肌痛症」，此症又被稱為「公主病」，所幸經安排自費的高壓氧治療後，症狀明顯緩解，讓她生活逐漸重回正軌。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪指出，患者自述病程已超過3年，從原本雙腳痠痛，逐步演變成全身多個部位疼痛，「有時候一壓到肌肉就會痛」，連帶影響到日常作息，出現疲倦、睡眠障礙、注意力不集中等症狀，四處就醫卻又檢查不出明顯異常，讓她苦不堪言，最近甚至得拄著柺杖才能行走。

黃柏豪表示，纖維肌痛症的症狀複雜，確切致病原因不明，好發於30至60歲之間，患者常被誤認為是關節炎、免疫系統問題或慢性疲勞等，其中又以女性發生率明顯高於男性，所以又被稱為「公主病」。

患者確診纖維肌痛症後，考量過去長期服用藥物依舊沒有明顯改善，建議採用高壓氧治療，此治療方式原本多用於潛水夫病、糖尿病足或缺血性傷口，近年有多篇研究發現，對於纖維肌痛症患者也能發揮療效，藉由提升血液含氧量，促進組織修復與神經調節；雖然目前這些研究的病人總數不多只有數百人，但不失為一有證據力的輔助治療。

患者接受第一次療程後，就感受到疼痛減輕，第二次出艙時，發現原本得靠拐杖支撐的雙腳，已能自己走動，到第 5 次療程時，全身痠痛已大幅改善，原本1天必須吃6顆止痛藥，後來減少到僅需1顆，生活品質明顯提升。

黃柏豪提醒，高壓氧治療能有效降低疼痛強度，但並非所有患者都能完全康復，提醒民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過3個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業醫師診斷釐清，除藉由藥物治療，也會建議維持規律作息、適度運動、減少壓力等方式，嘗試降低疼痛感覺，恢復原有生活步調。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪提醒，民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過3個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業醫師診斷釐清。情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪提醒，民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過3個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業醫師診斷釐清。情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中