6旬婦全身痠痛、手腳無力 原來是「纖維肌痛症」上身

〔記者陳建志／台中報導〕63歲陳姓婦人在服飾店工作，經常要站立走動，不過近3年來卻經常全身莫名痠痛、手腳無力，連走路都要靠拐杖才能勉強支撐，但看過多科醫師始終無解，直到日前才診斷出罹患「纖維肌痛症」，此症又被稱為「公主病」，所幸經安排自費的高壓氧治療後，症狀明顯緩解，讓她生活逐漸重回正軌。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪指出，患者自述病程已超過3年，從原本雙腳痠痛，逐步演變成全身多個部位疼痛，「有時候一壓到肌肉就會痛」，連帶影響到日常作息，出現疲倦、睡眠障礙、注意力不集中等症狀，四處就醫卻又檢查不出明顯異常，讓她苦不堪言，最近甚至得拄著柺杖才能行走。

黃柏豪表示，纖維肌痛症的症狀複雜，確切致病原因不明，好發於30至60歲之間，患者常被誤認為是關節炎、免疫系統問題或慢性疲勞等，其中又以女性發生率明顯高於男性，所以又被稱為「公主病」。

患者確診纖維肌痛症後，考量過去長期服用藥物依舊沒有明顯改善，建議採用高壓氧治療，此治療方式原本多用於潛水夫病、糖尿病足或缺血性傷口，近年有多篇研究發現，對於纖維肌痛症患者也能發揮療效，藉由提升血液含氧量，促進組織修復與神經調節；雖然目前這些研究的病人總數不多只有數百人，但不失為一有證據力的輔助治療。

患者接受第一次療程後，就感受到疼痛減輕，第二次出艙時，發現原本得靠拐杖支撐的雙腳，已能自己走動，到第 5 次療程時，全身痠痛已大幅改善，原本1天必須吃6顆止痛藥，後來減少到僅需1顆，生活品質明顯提升。

黃柏豪提醒，高壓氧治療能有效降低疼痛強度，但並非所有患者都能完全康復，提醒民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過3個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業醫師診斷釐清，除藉由藥物治療，也會建議維持規律作息、適度運動、減少壓力等方式，嘗試降低疼痛感覺，恢復原有生活步調。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪提醒，民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過3個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業醫師診斷釐清。情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

