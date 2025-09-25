自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》彩虹餐吃出防曬力！ 醫曝搭配「1茶飲」加倍抗老化

2025/09/25 08:36

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，五顏六色蔬果所含茄紅素、β-胡蘿蔔素、蝦紅素、花青素等營養素，也是保護皮膚的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，五顏六色蔬果所含茄紅素、β-胡蘿蔔素、蝦紅素、花青素等營養素，也是保護皮膚的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋老虎持續發威下，出門前塗抹防曬產品，成為保護皮膚的措施之一。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，很多人可能疑惑防曬擦得勤，斑點卻還是越來越多、膚色也越來越暗沉？面對「光老化」的威脅，其實不只是依靠外擦保養，飲食吃得繽紛，攝取各色蔬果的多種營養素，就能為皮膚強化防曬力。若再搭配無糖綠茶中的兒茶素，有助皮膚留住膠原蛋白和彈性，抗老效果更加倍。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，紫外線會讓活性氧化物在皮膚裡橫行，破壞膠原蛋白和彈性纖維，造成皮膚鬆弛、長細紋、生斑點，甚至增加罹患皮膚癌的風險。所以，當發現斑點或皮膚暗沉，往往並非是保養做得不夠，而是太陽正在悄悄累積傷害，醫學上則稱為光老化（photoaging）。

張家銘說，好消息是，只要每天攝取「彩虹餐」，就能替皮膚築起一層「吃的防曬牆」。吃得繽紛不只是好看，也是保護皮膚的關鍵。舉例來說，紅色的番茄、紅蘿蔔、黃色的南瓜、綠色的菠菜、紫色的莓果，這些五顏六色的蔬果裡，含有類胡蘿蔔素和多酚，像是茄紅素、β-胡蘿蔔素、蝦紅素、花青素等營養素。

張家銘並提及，2025年發表在《International Journal of Molecular Sciences》的綜論指出，這些天然色素能中和活性氧化物，減少紫外線造成的膠原蛋白分解，讓皮膚比較不會鬆垮、長皺紋或出現色斑。臨床試驗甚至發現，連續幾週每天吃番茄或補充蝦紅素的人，曬太陽後的紅腫和暗沉都明顯減少。

除了彩色蔬果，他也大力推薦綠茶飲品。因為綠茶裡的兒茶素不只抗氧化，還能抑制基質金屬蛋白酶，幫助皮膚留住膠原蛋白和彈性。

張家銘強調，年齡一定會往前走， 但老化的速度可以自己決定。除使用適當保養品外，每天選擇吃彩虹餐、喝綠茶，搭配認真防曬和規律作息，皮膚的防禦力也越來越強。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，綠茶裡的兒茶素不僅可抗氧化，還能抑制基質金屬蛋白酶，幫助皮膚留住膠原蛋白和彈性；示意圖。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，綠茶裡的兒茶素不僅可抗氧化，還能抑制基質金屬蛋白酶，幫助皮膚留住膠原蛋白和彈性；示意圖。（圖取自freepik）

