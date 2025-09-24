捐血車進駐光華營區 指揮官獎勵：3次捐血1天榮譽假

捐血車內官兵排隊，等候捐獻熱血。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕獅子會澎湖4分會首度合作，舉辦捐血活動，目標瞄準年輕熱血，繼捐血車前往國立澎湖科技大學後，今（24）日開進光華營區募捐年輕熱血，部隊反應熱烈，原計150個名額，光是報名登記就超過230餘位，還有不少民眾前往營區詢問，但因營區為軍事管制區，不方便開放民眾進入而作罷。

澎湖已邁入超高齡社會，年輕人離鄉謀生，不僅缺乏勞動力，也讓澎湖時常出現血荒，由於年輕族群是捐血主力，因此獅子會澎湖4個分會破天荒，首度攜手合作舉辦捐血活動，並直接將捐血車開抵國立澎湖科技大學校園、光華營區、馬公測天島及空軍馬基隊，募捐年輕熱血，為澎湖血庫建立安全存量。

請繼續往下閱讀...

今日活動由300E2區國際獅子會總監陳建全、捐血主席黃麗蘭、西瀛獅子會長許逸宥等人都到場，澎防部指揮官陳俊源中將專程前往督軍，並祭出獎勵，只要1年捐血達3次官兵，可放榮譽假1天，官兵們相當捧場，成群結隊前往捐血車捐血。

馬公捐血中心主任許文坤表示，9月中旬由高雄調配捐血車抵澎4天，巡迴各營區及澎科大校園募血，號召年輕人加入快樂捐血人行列。經過捐血主力澎科大年輕學子、部隊官兵熱血挹注，原本1個月500袋捐血量，連續4天校園、部隊募血之旅，就已輕鬆達標，還有超越的可能性，可見駐軍、學子們對於澎湖捐血的貢獻。

捐血車進入光華營區，獲得官兵熱烈支持。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法