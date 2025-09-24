自由電子報
健康 > 杏林動態

嘉縣番路鄉衛生所獲贈高端設備 提升醫療量能

2025/09/24 14:15

 

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的中醫紅外線治療儀與電針機。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的中醫紅外線治療儀與電針機。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今日在番路鄉衛生所舉行醫療設備捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受贈後頒發感謝狀給捐贈者，感謝大家挹注資源攜手為偏鄉醫療盡一份心力。翁章梁同時也感謝牙醫師公會與嘉義長庚醫院分別支援牙科與中醫門診，結合既有的西醫，提供多元、完善的醫療照護。

翁章梁指出，番路鄉衛生所在健保署南區業務組長林純美協助下，自2023年至2025年間獲得多家企業與團體捐贈高端醫療設備，大幅提升基層與偏鄉醫療照護量能。這次捐贈物資包括一銀文教基金會牙科診療台、永康開天聖明宮遠紅外線治療儀2台與電針機1台、天長山龍隱寺高頻式診斷型X光機、桂田酒店牙根X光機及數位影像讀取系統以及桃園儷德扶輪社空壓機與硬碟等，各界善心資源為偏鄉打造現代化的診療環境。

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的牙科診療台。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的牙科診療台。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁表示，番路鄉全鄉西醫診所與藥局都各只有1家，醫療資源相對不足，衛生所除承擔家醫科門診與山區巡診服務，還結合嘉義長庚醫院開設中醫門診，並和嘉義縣牙醫師公會合作辦理牙科門診，這次獲得高品質醫療設備，讓現有的門診服務更加完整，鄉親可就近獲得完善的醫療照護，健康更有保障。

翁章梁說，嘉義長庚醫院每週支援一次的中醫門診備受好評，限量30人都超過，鄉親希望可以加開中醫第二診。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗當場允諾全力支持，表示雖中醫部有位醫師即將臨盆請產假，人力有些吃緊，但為鄉親需求，會想辦法調度人力支援門診。 

嘉義縣政府在番路鄉衛生所舉行醫療設備捐贈儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣政府在番路鄉衛生所舉行醫療設備捐贈儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的高頻式診斷型X光機。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉衛生所獲贈的高頻式診斷型X光機。（記者蔡宗勳攝）

