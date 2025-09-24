限制級
健康網》晚1分鐘CPR存活率降 醫：幫大眾敢CPR極重要
〔健康頻道／綜合報導〕近年經常看到有新聞提到，路倒者被發現，並有熱心路人進行CPR獲救。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，當意外發生，到院前電話指導與旁觀者協助CPR是改變預後的關鍵。若能愈早開始CPR，出院與神經學良好的結果愈高。
吳昌騰在臉書「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」說明，到院前電話指導 CPR（Dispatcher-Assisted CPR, DA-CPR）與旁觀者 CPR（Bystander CPR, BCPR）是改變預後的關鍵。當患者在毫無預警下倒地、失去脈搏，最能決定生死的，不是急救車抵達的速度，而是現場是否立刻有人開始胸外按壓。
首先「DA-CPR」是指讓更多毫無經驗的民眾「敢下手、會下手」，並且在最短時間內開始有效按壓。另外「BCPR」明確證實能提升出院存活率與神經學完整預後，是每一個患者「能走出醫院」的重要差別。為什麼這麼重要？吳昌騰強調，因為時間就是腦，也是心肌。每延遲 1 分鐘開始 CPR，存活率幾乎以雙位數下滑。
多國大型研究一致顯示：按壓愈早，出院與神經學良好結局愈高。這也是為什麼 AHA 與 ILCOR 指南強調：在成人院外心搏停止（OHCA），「早期識別 + 立即壓胸」必須是存活鏈的第一環，並要求各地 119/911 接線員主動提供 DA-CPR，以跨越「不會做、不敢做」的障礙。
最新的多中心數據更指出，受過 BCPR 訓練的民眾，在接線員即時指導下進行 CPR，其神經學良好結局最高。這是一種「訓練 × 指導」的加乘效應，也正是我們希望透過社區教育與系統建設所創造的生存優勢。
