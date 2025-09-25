自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》BDNF濃度低恐增失智風險 醫揭提升的關鍵6妙招

2025/09/25 20:46

研究發現，每天6分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）就能讓BDNF上升2到3倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去觀念會以為，腦細胞在出生後就固定，隨著年齡退化，但現在科學已經證明，大腦的神經元其實是可以新生。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，BDNF就是促進神經新生的重要因子。它能讓神經元長得更好、更能彼此連接，當BDNF濃度偏低，會增加阿茲海默症、巴金森氏症風險。他建議民眾提升BDNF的濃度的6項做法。

李思賢在部落格「思思醫師」上分享，BDNF，全名是Brain-Derived Neurotrophic Factor，中文叫做「腦源性神經營養因子」，是負責保養我們大腦、幫助神經細胞存活、成長、溝通的蛋白質。它的分布非常廣，除了大腦和脊髓，也能在視網膜、攝護腺 、腎臟甚至肌肉中找到。不過，在大腦中最重要的一塊戰場，就是掌管記憶的「海馬迴」，這也是為什麼BDNF被視為是認知力、記憶力、情緒穩定甚至抗老化的關鍵指標。

過去觀念會以為，腦細胞在出生後就固定，隨著年齡退化，但現在科學已經證明，大腦的神經元其實是可以新生。

李思賢表示，BDNF就是促進神經新生的重要因子，它能讓神經元長得更好、更能彼此連接，還能保護這些細胞不被壓力或發炎破壞。也因此，當BDNF濃度偏低時，會增加阿茲海默症、巴金森氏症等疾病風險。相對地，高濃度BDNF不只對學習記憶、專注力、情緒調節有明顯幫助，還可能降低食慾、增加能量消耗，甚至保護胰臟細胞，遠離糖尿病。

雖然BDNF的濃度部分來自遺傳基因，但影響更大的往往是後天的生活方式。李思賢建議民眾，可以從以下6個做法提升BDNF的濃度：

●規律運動

研究發現，每天6分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）就能讓BDNF上升2到3倍，雖然上升效果會在1小時內消退，但只要持續訓練，整體基礎濃度會跟著提高。

有氧運動的效果優於重量訓練，強度越高、效果越明顯。

●間歇性斷食

間歇性斷食也能刺激BDNF分泌，尤其是16:8這類斷食型態不但能促進酮體生成，還能增加抗發炎反應，提供神經更穩定的修復環境。

●睡眠

深層睡眠是BDNF釋放的主要時段，同時也是腦脊髓液清除毒素的機會。如果長期睡眠不足，不只會讓白天精神不濟，更會降低BDNF的生成與穩定性。

●飲食

Omega-3脂肪酸、維生素D與薑黃素是目前研究支持度最高的營養素，其中DHA與薑黃素皆能提升BDNF表現，建議從深海魚、蝦油或海藻來源補充，並注意與黑胡椒、健康脂肪一起攝取以提升吸收效率。

●心理與社會連結

每天10分鐘的正念冥想、結合瑜伽的練習，甚至是1次與他人的深度對話，都能對BDNF產生正面影響。研究發現，社交孤立會降低BDNF濃度，而良好的人際互動能延緩認知功能的退化。

●適度日曬

適度日曬不只合成維生素D，也能同步調節生理時鐘，優化睡眠品質。

李思賢總結，BDNF是維持大腦功能與神經彈性的關鍵因子，而我們的生活習慣正是調控它的主軸。從運動、睡眠、飲食到情緒管理，這些日常選擇都能決定大腦的修復與適應能力。

