自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》奇異果成失眠新救星！ 研究揭開睡前「這吃法」助秒入睡

2025/09/24 13:37

食農專家韋恩表示，奇異果中富含的維他命C和多酚等營養素，有助減輕發炎與壓力、調整自律神經，進而提升睡眠品質；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，奇異果中富含的維他命C和多酚等營養素，有助減輕發炎與壓力、調整自律神經，進而提升睡眠品質；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失眠已是影響國人健康的重要問題之一，想要改善睡眠除用藥外，研究已發現更方便的助眠新選擇。食農專家韋恩引述國內台北醫學大學研究表示，受試者每晚睡前1小時吃2個奇異果，入睡所需時間平均縮短35%、總睡眠時間增加約13%，夜間醒來的次數也減少，4週見效。研究團隊認為，奇異果中富含的營養素具有關鍵作用，特別是血清素和抗氧化物質。

睡前攝取睡眠時間也增加

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，根據台北醫學大學研究團隊發表的國際期刊論文，在該項研究裡，研究團隊針對有睡眠問題的成年人進行為期4週的實驗。參加者每晚在「睡前1小時」吃「2個奇異果」，經測量效果發現，參加者入睡所需時間平均縮短35%、總睡眠時間增加約13%。此外，夜間醒來次數也減少。

換句話說，僅僅透過食用奇異果，睡眠狀態就有明顯改善，包括：快速入睡、長時間睡眠、較不容易中途醒來。研究團隊認為，奇異果中富含的營養素具有關鍵作用，特別是血清素和抗氧化物質。尤其血清素被稱為「快樂荷爾蒙」，在夜晚轉變為睡眠荷爾蒙褪黑激素，也能促使自然的困倦感出現。

維C、多酚降發炎抗氧化

此外，韋恩也說明，奇異果中富含維他命C和多酚等抗氧化物質，這些成分被認為具有減輕體內慢性發炎和壓力的效果，有助調整自律神經，從而提升睡眠品質。此外，奇異果低熱量、富含纖維，對於消化也友善；因此，晚上食用不會對腸胃造成過大負擔。

韋恩並進一步表示，英國與愛爾蘭研究團隊也得到類似結果，在針對15位健康菁英運動員的研究中，於睡前1小時攝取2顆奇異果者，有更好的睡眠品質、更長的睡眠時間和較少的夜間清醒，甚至疲勞感也降低。這些研究也告訴我們，奇異果確實對於睡眠可達幫助之效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中