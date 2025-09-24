您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》奇異果成失眠新救星！ 研究揭開睡前「這吃法」助秒入睡
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕失眠已是影響國人健康的重要問題之一，想要改善睡眠除用藥外，研究已發現更方便的助眠新選擇。食農專家韋恩引述國內台北醫學大學研究表示，受試者每晚睡前1小時吃2個奇異果，入睡所需時間平均縮短35%、總睡眠時間增加約13%，夜間醒來的次數也減少，4週見效。研究團隊認為，奇異果中富含的營養素具有關鍵作用，特別是血清素和抗氧化物質。
睡前攝取睡眠時間也增加
韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，根據台北醫學大學研究團隊發表的國際期刊論文，在該項研究裡，研究團隊針對有睡眠問題的成年人進行為期4週的實驗。參加者每晚在「睡前1小時」吃「2個奇異果」，經測量效果發現，參加者入睡所需時間平均縮短35%、總睡眠時間增加約13%。此外，夜間醒來次數也減少。
換句話說，僅僅透過食用奇異果，睡眠狀態就有明顯改善，包括：快速入睡、長時間睡眠、較不容易中途醒來。研究團隊認為，奇異果中富含的營養素具有關鍵作用，特別是血清素和抗氧化物質。尤其血清素被稱為「快樂荷爾蒙」，在夜晚轉變為睡眠荷爾蒙褪黑激素，也能促使自然的困倦感出現。
維C、多酚降發炎抗氧化
此外，韋恩也說明，奇異果中富含維他命C和多酚等抗氧化物質，這些成分被認為具有減輕體內慢性發炎和壓力的效果，有助調整自律神經，從而提升睡眠品質。此外，奇異果低熱量、富含纖維，對於消化也友善；因此，晚上食用不會對腸胃造成過大負擔。
韋恩並進一步表示，英國與愛爾蘭研究團隊也得到類似結果，在針對15位健康菁英運動員的研究中，於睡前1小時攝取2顆奇異果者，有更好的睡眠品質、更長的睡眠時間和較少的夜間清醒，甚至疲勞感也降低。這些研究也告訴我們，奇異果確實對於睡眠可達幫助之效。
