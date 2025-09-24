自由電子報
不存在「安全」飲酒量！輕度飲酒 恐增失智症風險

2025/09/24 13:18

新研究表明，任何程度的飲酒，都可能增加罹患失智症的風險。圖為飲酒示意圖。（法新社）

新研究表明，任何程度的飲酒，都可能增加罹患失智症的風險。圖為飲酒示意圖。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項新研究表明，對大腦健康而言不存在「安全」飲酒量。任何程度的飲酒，都可能增加罹患失智症的風險。

根據《每日科技》（scitechdaily）報導，該研究發表於BMJ實證醫學期刊上。研究利用美國百萬退伍軍人計畫（MVP）和英國生物樣本庫（UKB），全面分析不同程度的飲酒對健康的影響。MVP涵蓋了歐洲、非洲和拉丁美洲血統的參與者，而UKB主要包含歐洲血統的參與者。

參與者基線年齡為56至72歲，追蹤時間從招募開始持續到首次被診斷出失智症、死亡和最後一次隨訪日期（MVP為2019年12月，UKB為2022年1月）。MVP組的平均追蹤時間為4年，UKB組為12年。

關鍵的酒精攝取量調查方式，採取問卷調查和酒精使用障礙識別測驗（AUDIT-C）的臨床篩檢工具。超過90%參與者在問卷中表示他們有飲酒，而臨床篩檢工具可篩查飲酒模式，包括篩檢對象是否暴飲（一次飲用6杯或以上）。

最終共有55萬9559名參與者被納入觀察性分析，其中MVP組1萬564人患上失智症，UKB組則是3976人。另外MVP組有2萬8738人死亡，UKB組為1萬9296人。

觀察性分析顯示，酒精與失智症風險之間呈現U型關係。與輕度飲酒者（每週飲酒少於7杯）相比，不飲酒者與每週飲酒40杯或以上的重度飲酒者，其失智風險高出41%，而酒精成癮者的風險則上升至51%。

但酒精攝取量與失智症之間並不存在U型關聯，低酒精攝取量也未觀察到保護作用，代表輕度飲酒也可能增加罹患失智症風險。

此外最終患有失智症的參與者在確診前幾年，其酒精攝取量往往呈下降趨勢。研究團隊表示，有些研究曾認為喝酒能保護大腦，減少失智症風險，但此結果證明，是出現認知衰退的人自然而然減少喝酒，而過去研究可能錯誤把「減少喝酒」視為「喝酒有保護作用」。

研究團隊表示，此研究證實只要攝取酒精就會增加失智症風險，和適量飲酒具有保護作用的說法缺乏證據支持。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

